2軍人攜喪屍煙彈進營區賣同袍

義務役士兵馮姓、曹姓等2人將喪屍煙彈攜入新竹湖口某軍營及桃園八德等地，販賣給軍中同袍，被新竹地檢署起訴並請法官從重量刑。（新竹地檢署提供）

2025/04/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍步兵第一○九旅馮姓、曹姓兩名義務役士兵，去年十月將依托咪酯毒品製成的喪屍煙彈，攜入新竹湖口北區聯合測考中心及桃園八德等地，販賣給軍中同袍共七次，曹男攜帶五十顆煙彈收假返營時被部隊安檢查獲；新竹地檢署偵查終結，對馮、曹及犯偽證罪的楊男等三名士兵提起公訴，檢察官認定馮、曹二人目無法紀、動搖軍紀，建請法官從重量刑。

目無法紀 檢建請法官重判

檢方調查，馮男於二○二四年十月間，在新竹湖口北區聯合測考中心進訓及桃園八德等地，以二千元至五千元不等價格，販賣含有依托咪酯毒品的煙彈給同營區軍人林姓、蔡姓、蔡姓、廖姓、吳姓等人，共七次。

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此外，馮男於同年十一月九日與楊男議定以六千元販售五顆毒品煙彈，並由曹男前往其新北市鶯歌區住處附近取貨。

曹男獲得兩顆煙彈報酬後，馮男於翌日下午交付曹男四十五顆毒品煙彈，請曹男一併攜帶回營區，曹男便攜帶共計五十顆毒品煙彈返回營區。但經部隊收假安檢查獲，扣得毒品煙彈五十顆及聯絡用手機一支。

檢方調查， 楊男以通訊軟體與馮男聯繫交易毒品事宜，卻在檢察官以證人身分傳喚訊問時，就關於其有無向馮男購買毒品，並聯繫曹男協助攜入營區等重要事項，做出不實證述，影響國家司法權正確行使。

案經檢察官吳柏萱指揮新竹縣刑警大隊、新竹憲兵隊及桃園市警局龜山分局共同偵辦破獲。檢方指出，軍中毒品犯罪不僅戕害個人身心，也動搖軍紀，牽動國家安全與社會穩定，危害深遠，竹檢除依法嚴辦，並積極與國軍各單位合作，強化毒品法治教育、建立風險預警機制，防堵毒品流入軍中。

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