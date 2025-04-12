TikTok拍酥酥麻麻短影音 情侶自產銷喪屍煙彈

王姓女子涉嫌協助男友販毒遭查獲。(警方提供）

2025/04/12 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕一名賴姓男子偕王姓女友，涉以一條龍「生產線」產製販售由二級毒品依託咪酯製成的喪屍煙彈，還在網路社群平台TikTok以「酥酥麻麻」等暗示字眼吸客，再匿名配送給買家，二人雖流竄藏匿，仍遭南投警方逮捕，依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

通緝犯邊逃邊販毒 被逮

警方調查，涉毒品案遭通緝的三十歲賴男，逃亡期間持續販毒，與從事美甲工作的三十歲王姓女友，先以TikTok短影音吸引網友目光，並張貼附註「助眠」、「酥酥麻麻」、「煙彈」等字眼的圖片，引誘毒品買家注意，有人詢問時，引導買家轉至通訊軟體 Telegram洽談細節，以每顆喪屍煙彈一千五百元至二千元不等販售，並透過標榜快速運送的「空軍一號」貨運行匿名配送，設下層層斷點規避警方查緝。

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南投警察局刑警大隊網路巡邏發現展開追查，查出賴男為獲取最大利潤及減少風險，採一條龍式產製販售喪屍煙彈，從原料取得、煙油調和、填充到販賣、寄送都由他與王女一手包辦；賴男為避免遭查獲，販毒的同時，也在嘉義、台南、高雄等地流竄藏匿，出入都以計程車代步，逃亡近一年。

經警方鍥而不捨跟監、追查，日前在高雄王女的租屋處查獲二人，當場查扣依托咪酯原油一罐、毒品咖啡包十四包、電子煙主機十三台、調和煙油一箱、煙彈半成品一批、甘油及裝填工具等證物。

警方指出，依託咪酯一般會混入電子煙油中吸食，施用後嚴重者會導致意識混亂、昏迷，如同「喪屍」般的詭異行為，甚至死亡，提醒民眾切勿施用。

賴姓男子涉嫌利用Tiktok販售毒品，警方起出「喪屍煙彈」半成品及依托咪酯原油等證物。（警方提供）

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