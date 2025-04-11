桃園工人下水道施工被沖走 尋獲遺體

桃園市八德區一工人在下水道整理電纜，被湍急水流沖走。 （消防局提供）

2025/04/11 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市昨受鋒面豪雨之累，多個行政區淹水，八德區公所「排水系統調查、清疏與設施修繕工程」，更傳出開口合約廠商的鄧姓工人上午於下水道涵管清整纜線時，被暴漲湍急水流沖走，消防單位獲報動員搜救，入夜於大園區南崁溪畔打撈溺水者上岸，評估已明顯死亡而未送醫，包商確認是鄧男，遺體暫送市立桃園殯儀館，由警方報請檢察官安排相驗釐清死因。

消防單位昨早十點廿一分接獲桃園區永福西街近桃德路口發生工人溺水案，迅即動員沿茄苳溪、水利圳溝等搜尋卻未果，到傍晚五點四十七分，有民眾通報大園區西溪路南崁溪有人浮在水面，消防人員六點五分到場架梯下水救援，六點卅二分將他打撈上岸，但已明顯死亡。

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市府勞動檢查處初步認定，工程包商申邦環保實業有限公司於工人作業前，未設置防範落水、溺水的設施，且未配合注意豪雨特報，及時調整工作內容、設置專責警戒人員，是嚴重疏失，涉嫌違反職業安全衛生法第六條，將裁處三至卅萬元罰鍰，已勒令停工。

另一名生還工人心有餘悸地說，兩人於上午十點左右，從案發處的人孔蓋工作井爬進下水道涵管，當時下水道沒有什麼水，十幾分鐘後，突然大水沖來，高度超過腰部，鄧男首當其衝，根本來不及應變就被沖走，他想伸手救也毫無機會，所幸自己抓到工作井扶梯，趕快爬回路面報案。

據了解，申邦公司承攬公所年度雨水下水道維護工程，最近因為常有急降雨造成市區積淹水情形，下水道內附掛的各種纜線是阻礙水流的元凶之一，所以由工人進行纜線整理作業，卻未做好安全防護措施；八德區長蔡豊展表示，詢問包商都回稱按規範施工，將要求對此事提出報告。

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