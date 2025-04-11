通緝犯輾警腿害骨折 法官改依過失傷害輕判

法官認為卓男沒直接撞警察（圖左），不構成殺人未遂，改依過失傷害等罪名判刑。（警方提供）

2025/04/11 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市男子卓茂昌去年違規停車時，兩名員警盤查發現他是毒品罪通緝犯，卓男卻撞倒員警，轎車左前與左後輪輾壓員警腳踝，導致員警右腿腳踝骨折，他逃到桃園躲十四天被逮捕，台中地檢署認為他有殺員警之意，依殺人未遂罪起訴，台中地方法院卻認為他沒有直接撞警察，沒有殺人的故意，改依刑責輕很多的過失傷害罪論處，與妨害公務罪合併判刑一年六月。

判決書指出，卓男去年二月十七日清晨於中市大里區違規停車，霧峰警分局范姓與邱姓員警盤查，發現卓男是通緝犯，卓男卻踩油門衝撞後方車輛，未能順利倒車後，往左前方迴轉撞倒邱員，左前輪與左後輪輾壓邱員右腿，導致外踝骨折、四肢多處挫擦傷，警方事隔十四天，三月一日在桃園市抓到他，還查扣毒品一批，台中地檢署認為卓男有殺人之意，提起殺人未遂罪公訴。

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台中地院審理時，勘驗警方隨身密錄器檔案，當時員警敲車窗說「下車」，卓男倒車撞上後方車輛時，又往前行駛，位於卓男轎車前方的邱員跳開，跳至轎車的左側，影片中出現槍響，卓男開車向左偏轉，邱員的腳被輾壓後倒在路上。

法官認為，如果卓男有殺人（撞死警察）的間接故意，大可直接衝向員警，但他沒有直接撞員警，而是先倒車，選擇遠離警員處逃離，邱員跳開至轎車左側，卓男也向左前方行駛，左前輪撞倒邱員，律師也辯護說，卓男當時受到警員開槍驚嚇，只能選擇往左前方的唯一路徑逃逸，顯然無殺人的故意，此說應屬有據。

法官強調，卓男輾壓邱員過程僅約一秒，縱使他發現輾壓到警察，也無法立即急煞、偏轉，因此，不構成殺人未遂罪，改依過失傷害罪判刑十一月，另外，觸犯駕駛動力交通工具妨害公務執行罪部分判八月，應執行一年六月，可上訴。

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