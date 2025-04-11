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    中國男來台賣北韓萬壽台油畫 資恐法起訴

    中國籍男子殷長亮涉私下販售北韓萬壽台創作社的畫作給台灣民眾。 （資料照）

    中國籍男子殷長亮涉私下販售北韓萬壽台創作社的畫作給台灣民眾。 （資料照）

    2025/04/11 05:30

    萬壽台創作社是聯合國制裁名單 買賣畫作嚴重影響我國際形象

    〔記者王定傳／台北報導〕北韓二○○六年間因發展核武被聯合國制裁，其藝術創作機構「萬壽台創作社」後來也被列入制裁名單，怎料，依親來台、以母親名義在高雄開設「長亮畫廊」的中國籍男子殷長亮，涉嫌「低買」萬壽台創作社的畫作再高賣給我國民眾，不法獲利卅萬餘元，台北地檢署昨依「資恐防制法」間接為指定制裁法人提供財物罪嫌起訴殷男，並斥責他所為影響我國國際形象，但考量他認罪建請法院量處適當之刑。

    萬壽台創作社直屬朝鮮勞動黨中央委員會，是北韓水準最高的美術創作基地，下設十一個創作團，包括朝鮮畫、油畫等；但北韓在二○○六年起因違反不擴散核武決議而被制裁後，聯合國安理會於二○一七年將萬壽台創作社列入受制裁法人對象。

    據了解，殷男的母親是中配，二○一七年他依親來台時，以母親名義在高雄成立畫廊，透過微信聯繫在中國合作的北韓畫作批發業者，向萬壽台創作社所屬畫家訂製畫作，或直接向中國合作的業者進口畫作，高價賣給我國民眾。

    檢方調查，二○二○年三月至七月間，殷男就三度以十二萬餘元或十八萬元等價格，販售該創作社北韓畫家朴億哲的「金剛山」或朴哲進的「富貴百魚圖」給我國民眾，不法獲利約卅萬餘元；另為了增加營業額，去年起還提供「客製化」服務，讓客戶指定畫作內容及畫家後，透過中國合作業者以人民幣一八○○元至三三○○元不等價格，訂製北韓畫家作品。

    檢方去年指揮新北市調查處發動搜索，訊後諭令殷男卅萬元交保；檢方審酌殷男不思合法從事畫作買賣生意，僅為貪圖私利，透過中國業者進口價格較低廉的萬壽台創作社畫作，再以高價販售給我國民眾，嚴重影響我國國際形象，使我國陷入遭受聯合國或國際社會制裁、譴責風險中，但考量殷男坦承犯行，請法院量處適當之刑。

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    小檔案》 資恐防制法

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