超跑上國道不掛車牌 逃202元通行費 詐欺起訴

去年八月全國警力執行「淨牌專案」，全力查緝懸掛假車牌車主。圖為示意圖。 （資料照）

2025/04/11 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕《道路交通管理處罰條例》規定超速四十公里，就會吊扣車主牌照六個月，最重開罰三萬六千元罰鍰，有些車主心存僥倖，以假車牌或不懸掛車牌上路。苗栗縣一名超跑車主為了規避超速被拍照或另有目的，把車牌拔掉，再撕掉e-Tag感應條，原以為可以「無法無天」上路，結果被國道警察鎖定，循線找到車主謝男本人，他因逃避二○二元的國道通行費，昨天被彰化地檢署依詐欺罪起訴，後續是否有其它違規，警方也將展開追查。

車主問警「你們怎麼有辦法找到我」

據了解，謝男是超跑的車主，車子外型酷炫，經常將自己的愛車PO上網路，也不時參加車聚，他之所以被警方鎖定，係因從去年四月十四日至九月一日之間，經常開著未懸掛車牌的超跑上國道。國道警察第七隊每週都會收到轄內因懸掛偽造車牌或未掛車懸上國道的車輛照片，一名員警從中發現謝男所開的超跑相當特別，因此上該超跑品牌的臉書社群追查，經過層層的比對，鎖定車主身分。車主到案時還反問警方，「你們怎麼有辦法找到我？」

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起訴書指出，謝男明知自己的自小客車未安裝e-Tag感應條，無法藉由ETC車架感應路程收取通行費，又未懸掛車牌行駛國道高速公路，致遠通電收無法判讀為何車輛，進而逃避國道三號快官交流道至清水服務區共二○二元的（含五十元作業費）通行費。被告觸犯刑法三三九條第二項之詐欺得利罪，因此予以起訴。

掛假車牌案件 去年暴增8倍

除了未懸掛車牌外，部分車主為躲避取締而懸掛假車牌，根據交通部統計，二○二一至二○二三年間，偽造車牌件數平均每年一七一件，去年暴增至一二七一件，增幅近八倍。彰化地檢署表示，假車牌問題不僅限於交通違規，更延伸至各種刑事犯罪活動，如果發生肇事逃逸，會造成警方沒有辦法依照這個假車牌循線找到肇逃駕駛，更不用講過去有一些重大刑事案件，很多詐騙車手，都是利用假車牌犯案。去年八月一日開始動員全國警力執行「淨牌專案」，主要透過ETAG溯源追查上游製造、販售假車牌源頭。

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