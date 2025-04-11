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    黑幫助詐團 半年洗錢25億 四海海鐵堂37家人頭公司收贓 19人法辦

    四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少37家人頭公司，半年內協助詐團洗錢25億，王男被捕移送檢方聲押禁見獲准。（記者邱俊福翻攝）

    四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少37家人頭公司，半年內協助詐團洗錢25億，王男被捕移送檢方聲押禁見獲准。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/11 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司，協助詐團以左手換右手多層次洗錢手法躲避追查，最後派員赴銀行臨櫃大額提領贓款，犯案短短半年洗錢高達廿五億元；刑事局偵一大隊第三隊去年底至上月陸續逮捕王男等十九人送辦，王男經檢方聲押禁見獲准。

    收購五金、廢鐵等小公司犯案

    警方調查，五十七歲王男，過去曾從事會計相關工作，對公司報表等專業知識熟稔，雖無執照，但對外自稱是會計師；二○二○年間他曾假冒各種身分，出席政商名流聚會，佯稱跟銀行關係良好，可協助增貸，騙取受害人公司大小章、存摺後，盜開支票變現被法辦，當年被媒體稱是「神鬼會計師」。

    王男勾串詐團後，透過收購五金、廢鐵等小公司，以及找人頭申請等方式，大量設置人頭公司接收贓款，這些公司間會相互匯款，進行多層次洗錢，最後派旗下車手前往銀行臨櫃進行多筆大額提款，再將領出的贓款交付王男處理。

    多層次洗錢躲追查 首腦落網

    警方清查，去年七月至十二月，經手洗錢達廿五億元，至少有卅多人受害，財損逾億元，當中台南市一名退休的史姓男子，遭「假投資」詐團騙走二一○○多萬元，財損最高。

    刑事局是發現有不法集團以多家公司名義協助洗錢後，在台中市攔阻到正欲臨櫃提領五九○萬元的林姓車手後，經擴大偵查，再陸續逮捕王男共十九人到案，訊後分依組織、詐欺、加重詐欺、洗錢等罪移送台中地檢署偵辦。

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