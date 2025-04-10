台東女屢亂燒物品 被逮後放回…涉縱火釀1死 這回要強制住院

台東市強國街租屋民宅8日深夜發生火警，男房客送醫不治。警方調閱附近監視器，發現火警前林姓女子倉皇離去，已帶回偵訊。（中央社）

2025/04/10 05:30

持輕度身心障礙手冊

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東市區一處出租套房八日深夜發生火警，造成一名房客死亡。警方逮捕一名涉嫌縱火的林姓女子；她近期已有多次放炮、亂燒物品紀錄，都因持有身心障礙手冊，在報警後皆被送醫治療，但卻未曾強制住院。台東縣衛生局表示，這次事態嚴重，目前已和檢院及醫院方面取得聯繫，這次林女若無入監，將由醫院方面強制住院。

起火前倉皇騎車離去

台東市強國街前夜火災，造成一名年約六十歲的男性房客燒死，死者住入約半年，當地居民、里長、鄰居皆反映林女在火勢燃起前曾倉皇騎車離去，平時已多次亂燒物品、燃炮紀錄，又與其他房客等人多有糾紛。台東警分局追查，二小時內就發現在附近騎車亂繞的林女並拘提至警局，直到昨晚才解送至台東地檢複訊。

請繼續往下閱讀...

據衛生局與警方調查，林女持有登記輕度身心障礙手冊，歷來發生衝突或涉及刑事案件，進出監所多次，但強制就醫皆無住院紀錄。衛生局心理衛生及檢驗科長林郁文說，目前紀錄為十年前迄今，林女若曾強制住院應在十年前。

衛生局紀錄中，案發前幾日，林女才因在寺廟內鬧事、打人，被包圍時一度想自殘，送醫後又和先前數次案例一般，經安撫後精神就平穩許多，才被醫生判定不需強制住院，讓她返家。林郁文說，衛生局一向尊重醫生專業，而這次因事涉案件過大，有必要護送就醫後強制住院。

有警方私下表示，林女近期已有多次放炮、亂燒物品紀錄，約在十多天前在某派出所前放炮滋事被逮，她在提審時主張，警方逮捕時已非第一時間，當時自己僅是「路過」、炮非自己燃放，說法為法官採信後放回，「她就是認為法院、警方奈何不了她，更是變本加厲」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法