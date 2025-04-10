為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    一成國人性影像受害 民團籲買、看都罰

    創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押。（資料照）

    創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押。（資料照）

    2025/04/10 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕性暴力影像愈趨氾濫，現代婦女基金會昨日指出，我國民眾終生受影像性暴力盛行率達十．四％，十個人就有一個是影像性暴力受害者，呼籲政府應拿出反制偷拍有效政策，包含購買、觀看非法性影像者都要立法處罰，也應建立專責偵辦人力。

    應建立專責偵辦人力

    性影像暴力包含被偷拍、強迫拍攝、盜取裸露性器官或性行為等影像，還有俗稱換臉的偽造性影像，現代婦女基金會執行長邱淑華指出，隨著數位科技發展，類創意私房等性影像犯罪也愈來愈多，加害者常不僅一人，甚至還會散播、販售，並騷擾被害者，甚至還有人會出資訂購性暴力影像，已是一完整犯罪產業鏈。

    現代婦女基金會執秘吳姿瑩表示，受害者可能只是搭捷運、逛百貨被就偷拍，甚至也有住宅遭入侵裝針孔，加害人職業有醫生、軍人、警察、老師等各行各業，逾九十五％加害者為男性，很多受害人常不知被偷拍，即使案件被披露，受害人可能因為難以啟齒等情況不願報案。

    吳姿瑩表示，基金會有夥伴臥底到成員高達三千多人的偷拍影像群組，發現群組會針對女性年齡、職業等做分類，要加入該群組的前提是須先繳交偷拍影片，等同就有三千多名加害者。

    吳姿瑩指出，若要抑止性影像犯罪持續氾濫，政府應修法讓持有、購買非法性影像者都要接受處罰，甚至應揭露加害者資訊，另外也要有專責偵辦人力處理案件，加速處理速度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播