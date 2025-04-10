一成國人性影像受害 民團籲買、看都罰

創意私房舊網域曾被台北地方法院扣押。（資料照）

2025/04/10 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕性暴力影像愈趨氾濫，現代婦女基金會昨日指出，我國民眾終生受影像性暴力盛行率達十．四％，十個人就有一個是影像性暴力受害者，呼籲政府應拿出反制偷拍有效政策，包含購買、觀看非法性影像者都要立法處罰，也應建立專責偵辦人力。

應建立專責偵辦人力

性影像暴力包含被偷拍、強迫拍攝、盜取裸露性器官或性行為等影像，還有俗稱換臉的偽造性影像，現代婦女基金會執行長邱淑華指出，隨著數位科技發展，類創意私房等性影像犯罪也愈來愈多，加害者常不僅一人，甚至還會散播、販售，並騷擾被害者，甚至還有人會出資訂購性暴力影像，已是一完整犯罪產業鏈。

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現代婦女基金會執秘吳姿瑩表示，受害者可能只是搭捷運、逛百貨被就偷拍，甚至也有住宅遭入侵裝針孔，加害人職業有醫生、軍人、警察、老師等各行各業，逾九十五％加害者為男性，很多受害人常不知被偷拍，即使案件被披露，受害人可能因為難以啟齒等情況不願報案。

吳姿瑩表示，基金會有夥伴臥底到成員高達三千多人的偷拍影像群組，發現群組會針對女性年齡、職業等做分類，要加入該群組的前提是須先繳交偷拍影片，等同就有三千多名加害者。

吳姿瑩指出，若要抑止性影像犯罪持續氾濫，政府應修法讓持有、購買非法性影像者都要接受處罰，甚至應揭露加害者資訊，另外也要有專責偵辦人力處理案件，加速處理速度。

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