偷拍少女長達9年 創意私房補教狼師延押

台北市一名陳姓國小補教老師，從二○一五年起，長達九年在補習班、自家浴室，藏放自製的密錄器，暗中偷拍女學生更衣和洗澡的畫面，並將影片上傳社群分享，多達卅人受害。（資料照示意圖，非本案密錄器）

2025/04/10 05:30

多達30人受害 被求刑15年 打悲情牌盼陪幼女、雙親拚交保 法官不准

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署偵辦「創意私房」性影像網站，從大量會員中發現台北市一名陳姓國小補教老師，從二○一五年起，前後九年在補習班、自家浴室，藏放自製的寶特瓶密錄器，暗中偷拍女學生更衣和洗澡的畫面，並將影片上傳社群分享，多達卅人受害，其中大部分是少女，檢方偵結起訴求刑十五年，陳男主張已和三人達成和解，希望入獄前能交保陪伴幼女和雙親，台中地院認為所犯為重罪有逃亡之虞，裁定延押二個月。

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台中地檢署起訴指出，四十歲的陳男二○一五年起在台北市擔任補習班老師，之後並到某國小擔任代課老師，卻多次在補習班教室、茶水間撫摸女童、少女胸部並以手機偷拍。

約學生郊遊、爬山 暗懷鬼胎

此外，陳男擔任代課老師期間，會約學生到宜蘭、台中旅遊，卻提前在民宿廁所內架密錄器竊錄；二○二一年至二○二三年間又多次約學生爬山，回程刻意到他汐止區的住處洗澡，同樣事先在浴室放竊錄工具，多名女學生沐浴因此遭到偷拍。

檢警搜索陳男住處、學校，查扣電腦、手機，隨身碟，還有自製的寶特瓶密錄器、芳香劑造型密錄器，發現遭偷拍女子達卅人，其中廿五名是未成年，陳男還將影片上傳社群分享，檢方依兒童及少年性剝削防制條例等將他起訴，求刑十五年。

目前羈押中的陳男由辯護人聲請具保停押，表示已經坦承全部的犯行，並與三名告訴人達成和解且全數履行賠償，希望能於本案確定前，再盡力籌措款項賠償還沒有和解的被害人，並能在入監服刑前陪伴幼女與年邁雙親，強調並無逃亡的動機。

不過台中地院考量，陳男所犯罪數甚多，且有本刑有期徒刑五年以上的重罪，預期將來可能面臨的刑期應非短暫，有相當理由足認有逃亡之虞，尚無法單以具保、責付、限制出境海、限制住居等替代。

且再審酌陳男身為教師，竟濫用職業機會與被害人的信任，持續多次偷拍犯行，犯罪期間長達九年，被害人數眾多，嚴重戕害被害人的身心健康，破壞社會治安，駁回交保聲請，裁定自四月十三日開始，延長羈押二個月。

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