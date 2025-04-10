早有多起瓦斯工安意外／氣爆第16天欣中週年慶 前台中副市長到場祝賀

二○二一年八月四日在台中市中區，欣中天然氣公司與包商人員，進入開挖的坑洞內維修管路，造成五人中毒昏迷，一度喪失生命跡象，事件發生後，現場飄著濃烈的瓦斯臭味，出事半小時，欣中天然氣公司才派員處理。（資料照，記者張瑞楨攝）

2025/04/10 05:30

〔記者楊心慧／調查報導〕欣中天然氣公司於今年三月一日迎接五十週年，當時是台中新光三越氣爆剛發生十六天的日子，前台中市副市長令狐榮達親自出席祝賀，並表示欣中天然氣公司長期對台中市民提供便利的天然瓦斯，許多民眾受惠；但據了解，欣中天然氣公司過去有多起瓦斯相關的工安意外，也被質疑危機處理能力不佳。

欣中天然氣公司今年三月一日舉辦五○週年慶祝典禮，包括前台中副市長令狐榮達、退輔會副主委吳志揚、市府經濟發展局副局長李逸安、養護工程處處長彭岑凱、台灣中油股份有限公司天然氣事業部副執行長陳世宗等人皆到場祝賀。

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令狐榮達致詞時還表示，欣中天然氣公司長期對台中市民提供便利的天然瓦斯，該公司也在效率、安全等方面努力提升服務，埋設超過一六○○公里管線，提供約卅七萬用戶天然氣服務，許多民眾受惠。

但根據過往紀錄， 欣中的工安釀禍事件令人不敢恭維，二○二一年八月四日在台中市中區，欣中天然氣公司與包商人員，進入開挖的坑洞內維修管路，造成五人中毒昏迷，一度喪失生命跡象，事件發生後，現場飄著濃烈的瓦斯臭味，出事半小時，欣中天然氣公司才派員處理，居民相當不滿，質疑欣中天然氣公司危機處理能力差，導致當地陷入恐慌。

另外，欣中天然氣公司在二○二二年底，於台中市中區成功路三民路口進行管挖工程，修復後的車道卻在二○二三年八月出現人行道標線大片剝落情形，被台中市府責令立即改善，但卻輕輕地處以「最低罰則」三萬元。

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