5月嬰滑落床縫殞命 25歲媽恐涉過失致死

檢方昨解剖，釐清五月嬰確切死因。（民眾提供）

2025/04/09 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市北屯區一名五個月大男嬰，本月一日凌晨睡夢中疑不慎滑落兩張床之間的縫隙，等媽媽驚覺時，小小的身軀早已失去呼吸心跳，送醫搶救仍宣告不治，檢方則在昨天進行解剖，釐清確切死因，目前暫無家屬改列被告，全案不排除朝過失致死方向偵辦。

據了解，年僅廿五歲的母親與前夫離異後，與同居人住在北屯區一間狹小套房內，共育兩名她與前夫生下，分別才近兩歲及五個月大的年幼子女，平時母親與同居人各帶一名孩子，睡在各自床上，但唯恐小孩年紀太小，翻滾到床下受傷，刻意將兩張單人併攏在一起，未料這樣的安排竟釀成悲劇。

請繼續往下閱讀...

當天凌晨二時三十一分，母親在睡夢中驚醒，發現身旁五個月大男嬰不見，翻找下才發現嬰兒竟然卡在兩張床的夾縫中，已經沒有生命跡象，當下嚇得趕緊通報一一九，救護人員到場緊急將孩子送醫，但經搶救約一小時仍宣告不治，警方與鑑識人員勘查現場，男嬰身上無明顯外傷，初步排除外力介入。

但由於男嬰年齡太小、死因不明，經相驗後檢方昨上午會同法醫進行解剖，警方也帶著男嬰衣物等到場，家屬親友悲痛欲絕，頻頻落淚、神情哀戚，緊緊守候殯儀館外，盼能釐清寶寶離世真相，目前該案暫無家屬改列被告，全案仍不排除朝過失致死偵辦。

台中市托育人員發展協會副理事長鍾情婷表示，一歲以下嬰兒應睡嬰兒床，不建議與其他人同床睡，避免睡著後同睡者身體或被蓋子覆蓋到嬰兒口鼻造成窒息，更不要睡在併床中間隙縫，也提醒父母或照顧者在嬰兒睡眠後仍應不定時查看，另外床舖也要保持整潔，不宜放置填充玩具等，以免遮住嬰兒口鼻。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法