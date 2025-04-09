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    首頁　>　社會

    盜走8千公斤貴重木 還稱「做得很辛苦」 被起訴

    桃園市徐姓男子從淡水河出海口竊取搬走貴重木，桃園地檢署偵結依違反森林法罪嫌起訴。（資料照）

    桃園市徐姓男子從淡水河出海口竊取搬走貴重木，桃園地檢署偵結依違反森林法罪嫌起訴。（資料照）

    2025/04/09 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市徐姓男子去年開著大貨車至新北市淡水區淡水河出海口，撿拾由農業部林業及自然保育署新竹分署管領的紅檜、台灣肖楠、台灣扁柏及香杉等漂流木，載回桃市藏放，被警方查獲，贓物重量達八一八四公斤，總價值逾二一○萬元，他應訊否認犯行，聲稱是執行廠商與林政單位的契約，還說自己「做得很辛苦」，卻提不出任何的文件證明，桃園地檢署偵結依違反森林法罪嫌提起公訴。

    檢警調查，徐男明知紅檜、肖楠、扁柏及香杉是森林法第五十二條第四項公告的貴重木類，在國有林地上生立、枯損、倒伏的竹木及餘留的根株、殘材，均屬國有森林主副產物，依法不得擅自收受、搬運、盜伐，卻於去年開大貨車至淡水河出海口，撿拾由新竹分署管領的上列樹種漂流木，放置車上搬運，屬竊取森林主副產品的行為。

    案經保七總隊員警去年五月廿三日在桃園市桃園區幸福路一處倉庫，查獲徐男涉嫌竊取的紅檜廿七塊、重量二五一六公斤、價值廿三萬一千元；台灣肖楠十五塊、重量四七一八公斤、價值一六七萬四千元；台灣扁柏三塊、重量四一○公斤、價值十七萬六四○○元；香杉二塊、重量五四○公斤、價值二萬二八四八元。以上貴重木材總價值逾二一○萬元，訊後將徐男移送桃檢偵辦。

    檢察官偵辦時，徐男聲稱是景觀公司標到的標案，他出錢向景觀公司蔡姓負責人購買清運漂流木，有匯錢給對方，自己「做得很辛苦」。

    但檢方查閱決標公告及資料，發現景觀公司僅得標「環境維護管理工作（第六區）」標案，且與漂流木無涉，認為徐男說法為臨訟卸責之詞，偵結依違反森林法搬運竊取森林主產物貴重木罪嫌起訴。

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