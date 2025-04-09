誆投資星澳賭場詐8億 「發哥」重判14年4月定讞

誆投資星澳賭場詐8億，「發哥」陳超羣重判14年4月定讞。（資料照）

2025/04/09 05:30

〔記者張文川／台北報導〕綽號「發哥」的男子陳超羣，自二○一二年起對外自稱在澳門、新加坡賭場經營VIP賭廳及生技公司，聲稱每月可賺取投資額的三％至十％紅利，吸引民眾投資，非法吸金八億多元，他潛逃出境遭通緝後返國受審。一審台南地院依違反銀行法將他判處十四年徒刑，二審高等法院台南分院加重改判十四年四月徒刑，並沒收不法所得八億多元，最高法院駁回陳男上訴定讞。

沒收不法所得8億多元

判決指出，「發哥」陳超羣二○一二年在高雄市設立辦公室，以投資澳門、新加坡賭場名義，對外非法吸金募資，宣稱保證可每月獲利三至十％，並按時發放紅利，比例依各自下線人數與業務量而定，若投資額達到相當金額，還可獲免費招待前往澳門、新加坡賭場參觀旅遊，吸引諸多投資人上當投資。

請繼續往下閱讀...

判決指出，陳明知自己並非依銀行法登記組織的銀行，不得經營收受存款業務，且不得以借款、收受投資或其他名義，向民眾收受款項或吸收資金，卻組織集團違法吸金逾八億元。

直到陳男的地下吸金集團於二○一六年財務槓桿無法支撐高額本息，無法發放紅利後，陳決定落跑而被通緝；其五名下線主要幹部落網，各被判刑三年多至七年多不等刑期確定。

陳男外逃遭通緝，二○一三年主動返國受審並認罪，檢方起訴；一審依違反銀行法將他判處十四年徒刑；二審認為陳男是吸金集團主要策畫及執行者，嚴重破壞社會經濟秩序，也造成眾多被害人財產嚴重損失，加重改判十四年四月。最高法院維持二審判決定讞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法