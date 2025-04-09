販毒先埋包 買家尋寶取貨

警方起出大麻煙油、乾燥大麻花等毒品。 （警方提供）

2025/04/09 05:30

中市警方出動警犬聞嗅 起出3百萬大麻

〔記者許國楨／台中報導〕為規避傳統面交遭查緝，販毒手法不斷進化，有販毒集團現在竟改以「埋包」方式，交易前先將毒品藏在偏僻公園，再由買家自行取貨，藉此斷開查緝線索，台中市警局刑警大隊與少年隊近期聯手出擊破解，找來警犬嗅聞，成功起出黑市價三百萬元大麻，揭開全台多處公園的毒品藏匿網絡。

台中市刑大偵八隊去年七、八月間偵辦一起毒品案，陸續逮捕多名藥頭，溯源發現其所屬販毒集團為躲避查緝，捨棄過往和藥腳面交方式，派出「埋包手」於交易日前，在台中市偏僻公園，埋入「大麻包」，再將藏毒地點經緯度交給「控機」操控。

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埋包手公園藏毒 地點交「控機」操控

等到買家有購毒需求時，控機再發送相關埋包資訊，讓買家自行前往「尋寶式」取貨，藉此增加多次斷點，提高查緝難度，警方偵辦過程中經鑑識藥頭手機，雖鎖定市區多處尚未有購毒者取貨，或是犯嫌預埋的公園埋包點，但毒販非常狡猾，選在監視器死角，且埋包已過一段時間，監視器影像也已經覆蓋無法調閱。

加上公園幅員廣大，辦案人員無法以肉眼辨識位置，即便縮小搜索範圍，仍難以掌握藏毒地點，為突破瓶頸，特別向警犬隊請求支援，果然在警犬Dottie與Spa協助下，近日在南屯重劃區某公園一棵樹下發現埋藏的毒品包裹，起出大麻煙油、乾燥大麻花等毒品，總重達兩公斤，黑市價約三百萬元。

販毒集團足跡遍及基桃中彰雲等地

警方透露，該販毒集團鎖定全台監視器較薄弱的重劃區公園埋包，足跡遍及台中、基隆、桃園、彰化及雲林等地，買家須先以虛擬貨幣付款，販毒集團確認收到購毒款項後，再由控機指示取貨地點，目前全案仍持續偵辦中。

警犬Dottie和Spa在公園內一棵樹下，嗅出毒品埋包地點。（警方提供）

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