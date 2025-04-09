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    首頁　>　社會

    《台中》半年財損83億 9成為網路與電信詐騙

    2025/04/09 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕詐騙猖獗，台中市警局統計，近半年台中市受理詐欺案件共一萬三七八三件，詐欺案財損八十三億元，最常見的詐騙類型有假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友投資及假中獎通知等，其中近九成為網路與電信詐騙。

    台中市警察局長李文章昨在市政會議表示，中市警局近三年破獲詐團逾千件、查扣不法利得逾二十億；今年一、二月中市破獲詐團一一四件、八三八人查扣不法利得一．一億餘元；成功攔阻二二一件、計二億餘元，成效較去年同期提升三十九％。

    警揭最常見5大騙術

    副市長黃國榮也指出，現在各種型態的詐騙非常猖獗，防詐作為還是需要相關局處的宣導，因為通常不只有財產損失，也可能導致家庭破碎，不能輕視。

    數位發展局表示，詐騙常用AI取信民眾，用偽冒連結發送至信箱或簡訊，盜取個資、帳號密碼或誘導匯款；深偽技術利用AI假冒政治人物或知名人物製作假影片，誘騙民眾投入資金；AI變聲技術冒充受害者親友、主管聲音直接與受害者通話誘騙。

    防範AI詐騙方法，檢查影片細節，若眼睛眨動不自然、嘴型與聲音不同步，可要求對方揮手測試；若接到疑似親友來電要求匯款，可掛斷後撥打對方號碼直接確認。

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