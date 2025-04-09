《花蓮》男獨攀失聯2天 花蓮消防出動搜救

2025/04/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕高雄市五十歲陳姓男子申請七天行程走南二段，實際行程走南二段＋馬博橫斷，他預先在玉里中平林道放一台腳踏車，上月廿九日從向陽入山，原定四日要下山，但手機最後開機時間是六日下午，至昨天已失聯兩天，家屬昨報案。消防局表示，目前鎖定太平谷至喀西帕南山為熱區，昨出動五人搭直升機至太平谷降落進行搜索。

花蓮縣消防局安排三名消防隊、搭配兩名林業署花蓮分署玉里工作站人員組搜救隊，昨由空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機，上午八點半降落玉里鎮永昌分校操場，載搜救人員至太平谷降落，先往西找到喀西帕南山、再往東至中平林道找人。

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陳姓男子有越野跑、登山活動經驗，根據消防局收到的報案資料，入山申請資料三月廿九日至四月四日獨自走南二段（向陽至東埔），第一天與另一名獨攀的吳姓男子結伴同行。

吳姓男子表示，他與陳男上月廿九日宿拉庫音溪山屋、卅日轆轆谷山屋、卅一日塔芬谷山屋，四月一日大水窟山屋，二日中午走到秀姑巒山頂後分道揚鑣；陳男行程預計從玉里中平林道下山，找到其鎖在林道末端的登山車後，要騎腳踏車到玉里車站、搭火車到池上後再騎回去向陽開車。

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