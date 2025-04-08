無照分析師開課收費 判刑半年罰百萬

基隆地院認定李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，併科罰1百萬元。（記者吳昇儒攝）

2025/04/08 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕男子李文彬未經金融監督管理委員會許可，二○二一年十月至二○二二年四月間，在網路學習平台內開設「彬哥的當沖世界」專案課程，發表預測股票走勢等相關內容，收取會費。檢調偵查後起訴李男，基隆地院審結，認定李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處有期徒刑六月，得易科罰金，併科罰一百萬元。

檢調查出，李男未具證券投資分析人員資格，依規定不得經營證券投資顧問業務，他卻在學習平台內開課，提供每日股市預測及分析文章、特定股票漲跌、買賣時機點、價位等或推介建議，給訂閱課程的會員們參考。而平台扣除兩成分潤後，剩餘八成皆匯入李男帳戶，估算獲得近三五八萬元。

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經會員們指證，且向金管會發函詢問，確認李男並無分析師資格，還收取費用，檢察官偵訊後依非法經營證券投資顧問業務罪起訴李男。

法官審理時，李男坦承自己無證券投資分析人員資格，但希望法官能予以減刑或緩刑。法官認為，李男情狀無可憫恕之處，且先前曾處公共危險罪，故不予減刑及緩刑。法官認定，李男觸犯非法經營證券投資顧問業務罪，判處徒刑六個月徒刑，得易科罰金十八萬，併科罰一百萬元。另收取會員訂閱費近三五八萬元部分，宣告沒收，全案可上訴。

律師︰網紅建議股票買賣 也觸紅線

律師柯林宏表示，股民們希望逢買必漲，會透過網路或加入會員制的股票群組，聽分析師建議作為投資參考，但坊間許多分析師根本沒證照，若對會員有收費或其他營利行為，就會觸法。法界人士也指出，有許多網紅沒有相關證照，卻在頻道上分享股票投資「心得」，涉及分析股票或建議股票進、出場時機點，這樣的行為恐怕觸及紅線，涉犯證券投資信託及顧問法。

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