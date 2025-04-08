好心幫翻譯解紛爭 英師罵「crazy women」判拘賠錢

好心幫忙翻譯解紛爭，英師罵人判拘賠錢。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/08 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕在台灣擔任教師的英國籍歐姓男子（中譯姓），看見也從事教職的黃姓女子與兩名美籍人士在爭吵，歐男好心想幫忙翻譯，不料黃女情緒激動，讓歐男氣得大罵黃女「crazy women」，黃女控告歐男涉公然侮辱。台南地院判歐男拘役二十日、得易科罰金；且要賠一萬元慰撫金給黃女。

台南地院民事庭指出，二○二三年一月間，歐男在台南安平區億載國小大門前的馬路旁，以「crazy women」等語辱罵黃女。黃女提告後，台南地院刑事庭依公然侮辱罪判歐男拘役二十日，得易科罰金，一天折算一千元。因歐男上訴時間超過時效，刑事案判決確定。

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歐男在檢警調查時陳述，不記得有沒有對黃女說「crazy women」這話，當天看到黃女與兩名美籍人士在吵架，上前表明可以幫忙翻譯，沒想到會挨告。檢察官審酌黃女的控訴說法與持有歐男照片，認定歐男在上述地點確對黃女說過「crazy women」，涉嫌公然侮辱。

台南地院刑庭法官引用檢方起訴說，歐男在公開場合罵黃女是「crazy women」，不特定多數人可共見共聞，且此字語在社會通念與口語意義上，是使人難堪為目的的言語，讓見聞之人對黃女產生她是令人厭惡的負面人物，客觀已貶抑黃女的品德人格與身分地位，損害其社會形象、貶損社會評價，所以該當公然侮辱要件。加上歐男一直未能與黃女達成和解，判處拘役二十日。民庭法官也判認歐男要賠償一萬元給黃女，民事案可上訴。

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