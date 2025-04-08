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    噓寒問暖 哄翁買200萬醫材 契約形式不符 警戳破騙局

    唐姓老翁因想購買醫療器材匯款200萬元，警方獲報到場檢視合約內容，明顯是場騙局，經勸說後讓唐翁取消匯款。（記者陸運鋒翻攝）

    唐姓老翁因想購買醫療器材匯款200萬元，警方獲報到場檢視合約內容，明顯是場騙局，經勸說後讓唐翁取消匯款。（記者陸運鋒翻攝）

    2025/04/08 05:30

    〔記者陸運鋒／台北報導〕唐姓老翁日前被不明人士加入社群帳號，對方稱是其多年好友姪子，且每日噓寒問暖關心，得知唐翁家中有臥病在床的妻子，便假借販售醫療器材名義，讓唐翁準備匯出二百萬元款項，台北市警方接獲銀行通報到場，查出是場騙局，經勸說後讓唐翁取消匯款。

    據知，已退休的七十六歲唐翁，上月底到北市文山區國泰世華銀行匯款二百萬元，行員察覺有異報警，轄區警方到場了解，得知唐翁沒多久前才被不明男子加入Line帳號，對方自稱是其多年好友的姪子，之後每天噓寒問暖。

    據知，雙方起初聊天並不熱絡，但對方仍持續關心唐翁身體狀況，進一步得知唐翁家中有罹患癌症的妻子，對方再謊稱自己是醫療器材業務，且提供公司合約及相關目錄給讓其參考，甚至提供友情價販售。

    唐翁選定產品後，前往住處附近銀行欲匯款二百萬元，經員警檢視唐翁手機對話，發現對方提供該公司負責人，是年僅卅一歲的詹姓男子，並非唐翁所稱的多年好友，且沒有任何親筆簽名或私章，僅有電子文字與圖檔，與一般正規契約形式不符。

    經員警耐心勸說，告知這是類似「猜猜我是誰」的詐騙手法，唐翁才恍然大悟，驚覺自己險些落入詐騙陷阱，隨即取消匯款保住二百萬元積蓄。

    警方提醒，詐騙手法層出不窮，特別針對長者或急需購買高價商品的民眾，利用假合約或偽造身分行騙，民眾如遇可疑交易，應先與家人討論或諮詢警方，以免遭受財務損失。

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