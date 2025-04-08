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    首頁　>　社會

    天道盟 竹聯幫聯手 詐4200萬13人落網

    警方在新北市土城機房逮竹聯幫江姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    警方在新北市土城機房逮竹聯幫江姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/04/08 05:30

    台美合作打詐 假徵才案再溯源

    〔記者姚岳宏／台北報導〕刑事警察局與美國國土安全調查署（HSI）合作調查跨國假徵才廣告詐騙案，先逮系統商及工程師，透過金流面及資通面溯源追查，發現背後有天道盟等黑幫勢力介入，不但成立話務機房，還利用虛擬貨幣交易所洗錢，不法所得超過四二○○萬元，檢警逮獲十三名犯嫌，其中七嫌羈押，查扣犯罪所得（含不動產及虛擬貨幣）逾三六○○萬元，為台美合作打擊犯罪再添新頁。

    7嫌羈押 查扣3千6百萬

    檢警前年底偵辦假徵才廣告詐騙案，與美國HSI合作，發現詐團以一條龍方式詐騙被害人，還向美國Godaddy平台購買網域，為詐騙集團客製化假投資、徵才網站，初查約二五○人受害；檢警溯源發現，該詐團分工細膩，金流部分均統包給台灣黑幫、以交易虛擬貨幣方式在台洗錢。

    檢警調查，天道盟太陽會幹部孫姿皓（卅八歲）與詐團合作，在新北市中和經營虛擬貨幣實體店，當遭詐騙民眾按指示，向孫嫌店面購買虛擬貨幣時，孫嫌即指揮旗下成員，以合法管道購買低價虛擬貨幣，再透過多層虛擬貨幣錢包洗幣，高價售予詐欺被害人，藉此賺取差價。

    新北一婦人被騙450萬

    警方說，孫男另找來有竹聯幫背景的廿五歲江姓男子負責CALL客機房，透過FB社群等，以多層次傳銷話術及明顯高於交易所匯率讓被害人投資泰達幣，但實際上被害人只看到APP內金額，其中新北市一婦人被騙走四五○萬元退休金最多。

    檢警循線逮孫、江等嫌到案，查扣現金一一六萬元，及孫嫌虛擬錢包內泰達幣六三四四五○顆（約二○四一萬元）、江嫌名下一五○○萬元房地產，正擴大追查。

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