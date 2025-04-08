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    首頁　>　社會

    「孩子非父母財產」 不可剝奪生命自主權

    消防救護人員將吳女送往頭份市為恭醫院急救。 （記者彭健禮翻攝）

    消防救護人員將吳女送往頭份市為恭醫院急救。 （記者彭健禮翻攝）

    2025/04/08 05:30

    生命線︰遇困境應勇於求救 社會處︰苗縣有5社福中心可協助

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣傳出母子三人人倫悲劇案，每每發生年幼孩子生命被父母奪走，都令人感到痛心，衛福部也將此列為防治重點工作，破除民眾「孩子是父母財產」的迷思，建立「孩子擁有生命自主權」的觀念，並透過政府與民間各公益團體的共同合作提供多種管道的協助，鼓勵民眾勇於求助，預防這類不幸事件的發生。

    經苗栗縣政府社會處調查，該家庭非列冊的高風險家庭；台灣生命線總會長陳宗聖表示，民眾出現自殘或自殺行為，往往非單一因素，但最重要的是當自身遭遇困境時，要勇敢求助，藉由外界關懷，協助跳脫泥沼。

    除了民間資源，政府也推行有社會安全網系統。苗縣府社會處依全縣各警分局轄區劃分，設有五處社會福利服務中心，社會處表示，舉凡遇家庭經濟陷困、家庭關係衝突、育兒照顧協助，乃至個人生活適應，都可依據民眾所遇問題，整體性評估家庭狀況，提供協助或協助資源連結，幫助度過難關。

    自由電子報關心您︰勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    張老師專線：1980

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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