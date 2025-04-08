鬧離婚分居 夫回家驚見慘劇／妻胸口插刀 年幼子女雙亡

警方於案發現場採證。 （記者彭健禮翻攝）

2025/04/08 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市驚傳人倫悲劇！卅一歲劉姓男子昨天下午發現他的卅三歲妻子吳姓女子與九歲兒子、未滿一歲女兒倒臥房間內，兒女明顯死亡，妻子手腕則有割傷、胸口插了一把刀，尚有氣息，通報一一九送醫，轉院救治中。由於命案現場未有遭侵入跡象，警方不排除大人奪走兩名子女生命，苗栗檢警將於今日相驗釐清。

警方不排除大人奪走兩子女生命

苗栗縣政府消防局於昨天下午兩點廿分許接獲報案，救護人員到達頭份市某社區大樓現場，發現為一名成年女性及一名男童、一名女嬰倒臥在房間內床上，男童、女嬰皆已身體僵硬、明顯死亡，成年女性則手腕有割傷、左胸還插了一把刀，還有生命跡象，緊急送醫。

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頭份警分局偵查隊到場了解，命案現場內三人為母子，分別為卅三歲吳姓女子及她的九歲兒子及八個月大女兒，報案人為吳女的丈夫劉男。由於命案現場未有遭侵入跡象，警方初步研判係大人奪走兩名子女生命，但現場未留有遺書，也沒有發現可疑藥物，兩名子女身上也無明顯外傷，檢警將於今日相驗釐清死因，全案不排除以殺人罪偵辦。

另，吳女經送往頭份市為恭醫院急救，院方診斷有創傷性氣胸及胸腔開放性傷口，生命垂危，已轉往林口長庚手術，以進一步取出胸口刀子，傷勢還有待觀察，警方也將待其恢復意識後才能釐清。

劉男為計程車司機 妻是上班族

據了解，劉男為計程車司機，妻子為上班族，日前夫妻吵架鬧離婚而分居，劉男離家出外居住，因劉男近日來都沒有收到妻子的訊息，且劉男於昨天上午九點多，接獲女兒的保母電話，稱妻子將女兒接回，他直覺有異，下午兩點許返回大樓住家，因大門反鎖，請來鎖匠破門進入，赫然發現母子三人躺在客房床上，妻子左胸口插了一把刀、兩子女身亡，遂趕忙報警。

社會處︰非中低收入戶或高風險家庭

針對這起家庭悲劇，苗栗縣政府社會處接獲通報後也進行清查，排除是中低收入戶或列冊的高風險家庭，並對此事件感到遺憾，同時也將提供後續關懷協助。

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