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    首頁　>　社會

    乘客冒險「外掛」 火車臨停七堵 落軌獲救

    蔡姓男子情急之下，跑進列車間的連接處，懸掛在車外（左圖），蔡男體力不支跌落坐在鐵軌（中圖），鐵路警察趕緊將人拉上月台（右圖）。 （記者吳昇儒翻攝）

    蔡姓男子情急之下，跑進列車間的連接處，懸掛在車外（左圖），蔡男體力不支跌落坐在鐵軌（中圖），鐵路警察趕緊將人拉上月台（右圖）。 （記者吳昇儒翻攝）

    2025/04/07 05:30

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕年約四十歲的蔡姓男子前日晚間搭乘樹林往台東的太魯閣號列車時，竟趁著列車靠站讓旅客上、下車空檔，在南港火車站下車購物。因來不及上車，竟擠進列車連接器間隙，一路向北。列車行經汐止站時，眼尖的站務員發現異狀通報行控中心，緊急安排在七堵站臨停。蔡男體力不支跌落鐵軌上幸運獲救。警方訊後依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處。

    警方調查，該輛四四八車次列車從樹林開往台東，期間停靠的車站較少，而列車停靠在南港站時，蔡男趁著乘客上、下車的空檔時間下車購物，聽到列車準備啟動的鈴響時，趕回列車旁已經來不及，竟利用站務員的視覺死角，躲進列車第三、四節的連接器上，該列車行經汐止站時，站內人員發現有人在太魯閣號第三、四節車廂連接器中間，趕緊回報行控中心。

    列車本應在到宜蘭站才停靠，但行控中心接獲通報後，趕緊通知列車長先在七堵站暫時停靠。待車輛一停，蔡男體力不支，腿軟跌落在第二月台的鐵軌中間，七堵站的站務員立刻回報行控中心，請周邊列車先不要進站，並與鐵路警察一起將蔡男拉上月台，但也造成該列太魯閣及其餘車輛誤點。

    鐵路警察局台北分局七堵派出所將蔡男帶往派出所製作筆錄，釐清案發過程。警訊後，依違反鐵路法函移交通部鐵道局裁處，蔡男將面臨一五○○元以上、七五○○元以下罰鍰。

    據悉，蔡男罹有身心障礙方面的疾病，是否病發才冒險「外掛」搭乘火車，則待釐清。

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