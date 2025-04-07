搶銀樓拖行老闆 重判5年4月

台南郭姓男子搶走南區一家銀樓金鍊被逮。台南地方法院依準強盜罪判郭男5年4月。 （記者王俊忠翻攝）

2025/04/07 05:30

害老闆跌倒受傷 構成準強盜罪

〔記者王俊忠／台南報導〕台南郭姓男子到台南南區一家銀樓佯稱要買金飾，老闆拿出一條一兩六錢多重、約二十萬的金項鍊給郭男觀看，郭乘隙搶走金鍊、奪門而出騎機車逃跑。老闆從後抱住郭遭到拖行受傷；但郭男機車也連撞多輛路旁汽、機車後倒地，受害老闆與路人聯手壓制郭、交給警方。台南地方法院依準強盜罪判郭嫌五年四月重刑。

老闆與路人聯手壓制郭男 報警逮人

據了解，三十多歲的郭男案疑因沒有工作、又欠他人債務，經濟狀況不佳、壓力大，以致鋌而走險。判決指出，郭男於二○二四年十月十九日到台南南區一家銀樓向銀樓老闆佯稱要買金飾，老闆拿出一條「一兩六錢六分」重的金項鍊給郭觀看，郭男趁老闆不注意之際、奪取金項鍊就跑，並跨上停在銀樓附近的機車。

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銀樓老闆見狀追上去、用雙手抱住搶金項鍊的郭嫌，郭嫌仍發動機車拖行老闆數公尺，使得老闆膝蓋擦傷（傷害部分未提告訴）。郭嫌騎機車沿途碰撞多輛路旁的汽、機車，他人車重心不穩倒地。銀樓老闆即與行經的路人聯手壓制郭、並報警逮人，警方將郭嫌帶回轄區市警六分局查辦，並起出郭搶得的一條金項鍊、歸還銀樓。

郭嫌犯後坦承犯行，與受害的銀樓老闆證述大致相符，並有相關事證，佐證郭嫌犯行可以認定。台南地院合議庭法官指，郭嫌搶走金項鍊，原本構成刑法搶奪罪要件，後因為防護贓物、脫免逮捕，騎機車拖行抱住他的銀樓老闆，導致老闆跌倒受傷。郭嫌騎機車拖行銀樓老闆的強暴手段，客觀足以妨礙老闆阻止郭逃離現場，應成立「準強盜罪」，考量郭嫌正值青壯年，竟搶奪他人財物還為逃跑對受害人施以強暴行為，殊為不該，判郭嫌五年四月徒刑，還可上訴。

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