嚴管夾娃娃 桃市修法增訂禁擾鄰條款

桃市修法嚴管夾娃娃機店，增訂禁擾鄰條款。（記者余瑞仁攝）

2025/04/07 05:30

記者余瑞仁／專題報導

夾娃娃機店在武漢肺炎疫後捲土重來，且有大型化趨勢，擾鄰及消費爭議不斷，桃園市政府去年修法並經市議會通過堪稱全國最嚴格的「桃園市自助選物販賣事業管理自治條例」，增訂保證取物價格必須明確標示且與市值相當，還有禁止擾鄰條款，若是半年內二度被檢舉噪音經查屬實，就禁止深夜營業，違者最高可罰三萬元且得連續開罰，今年三月三日公布實施。

桃園市二○一九年即訂定前述自治條例，對夾娃娃機店加強管理，後因店家日益擴增，還有超大型店家開設，總登記列管家數目前逾一二○○家，半數位處住宅區，民眾檢舉抱怨機台改裝、保證取物金額過高、噪音擾民等問題不斷。

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桃市府去年啟動修法，新增法條明定確保自動選物販賣機須具備保證取物功能，保證取物價格應明確標示且與市場價值相當，相較於經濟部函示規定應達七十％價值更加嚴格。

此外，為維護住宅區居住安寧，杜絕夾娃娃機店音樂過大或顧客深夜喧鬧的噪音問題，修法也增訂若六個月內因噪音擾鄰被裁罰達二次的店家，即禁止於晚上十點至翌日上午八點間營業，時效長達半年，違者可處六千元至三萬元罰鍰，未改善者得按次連續處罰。

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