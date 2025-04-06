綠博事故／家屬要求宜蘭縣府不要撇責

游姓老夫婦鶼鰈情深形影不離，留下許多珍貴出遊照。（家屬提供）

2025/04/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會四日發生遊園電動小火車疑煞車失靈導致車輛失控，撞上來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事。綠博昨天休園，家屬重回傷心地招魂，直指宜蘭縣政府的責任最大，一定要將事件調查清楚，不要撇責。

孫女跳過水溝躲過一劫

七十八歲游翁與其妻出事後，當時同行八名家人親眼目睹至親發生意外，悲痛難抑，也無法接受，尤其走在祖父母身旁、及時閃避跳過水溝才躲過一劫的孫女，更是悲痛萬分。昨天招魂時，游翁的兒子走到父親喪命處獨自哀思的身影，也令人動容。

請繼續往下閱讀...

死者女兒說，主辦方宜蘭縣政府該負最大責任，家族開心一日遊，卻成了與父親的訣別之旅，母親重傷躺在醫院，鶼鰈情深的父母如今天人永隔，叫人情何以堪。

家屬表示不接受肇事司機道歉，並質疑，綠博舉辦廿多年，還會發生如此重大意外，是主辦方沒有做好安全檢查及督導工作，同時質疑園區未實施人車分道才發生憾事。

宜蘭縣政府農業處長李新泰、蘭陽農業發展基金會副執行長許名輝及營運電動小火車業者，昨陪同家屬招魂。李新泰鞠躬道歉，表示對家屬和社會大眾感到抱歉，行政責任縣府不會推諉，肇事責任部分正由檢方釐清，綠覽也休園全面檢視所有設施。

對於人車分流，許名輝說，綠博大門入口處到候車亭屬人行走道，自接駁候車亭起採人車分道，發生意外地點是小火車從候車亭起煞車失靈，直接衝到入口處；小火車可能在緩降坡失去煞車，聽司機說有拉手煞車，但煞不住。

家屬重回綠博招魂，死者游翁的兒子獨自走到父親喪命處徘迴，孤獨哀思身影令人動容。（記者王峻祺攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法