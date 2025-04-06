緝毒幹員搏東沙惡浪 被大海「收押」多天

滿瑞富號漁船上被查獲的1.6噸K他命毒品，麻袋內用茶葉做偽裝，每包淨重１公斤。（記者黃美珠翻攝）

2025/04/06 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕檢警巡憲合組的緝毒專案小組，偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案，單就K他命這項毒品便查扣多達一．六公噸，黑市價超過二十億元，寫下國內緝毒史上單次起獲數量最多的紀錄。專案小組表現亮眼的背後，實則極為辛苦，不僅摸黑執法，還要對抗惡劣海象，甚至坐船的辦案人員，被不停來襲的大浪「凌虐」，大都吐得死去活來。

本次海上緝毒行動，地點是距離台灣極遠的東沙群島海域，整個過程既要動腦，還如「做苦力」般的辛勞。雖然後來順利登船查獲毒品，但破案後，眾人在海上，仍要跟時間、距離賽跑，還要跟惡劣的海象對抗。

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專案小組透露，從東沙群島海域到高雄，光搭船就要兩天，何況碰上大浪一波波的惡劣海象，大家一度被大海「收押」在興達港數天，才能繼續北返，挑戰須靠漲潮才能進港靠岸的新竹漁港。

而為了等待潮水，很多已吐得死去活來的幹員們，仍得在茫茫大海中強打起精神，繼續漂流至少六個小時才歷劫抵達；等於終於靠岸後，馬上又得幹活，繼續執行搜、扣後的相關作業，且為防外界窺探，專案小組搬運查扣物時，還特別用人牆、車牆戰術以為掩護。

扣案時人牆車牆 草木皆兵

專案小組研判「這一單」的買家多，為免半路被劫，即便已經成功返抵，百餘名幹員依然情緒緊繃，嚴陣以待，現場層層拉起封鎖線阻隔任何可疑者接近，只要有人靠近，包括獨家搶拍幹員們準備搬運查扣物場景的記者，全被草木皆兵的新竹海巡隊強力勸離。

成功緝毒後，為了保全巨量毒品證據，專案小組有人自嘲，自己才像是當賊的，因為只能摸黑執法，低調行事。

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