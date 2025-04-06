走私20億Ｋ毒 茶葉包裝分顏色 買家遍全台

緝毒專案小組動員100多名警、憲、海巡等幹員，奔馳近300海里，把涉嫌走私K他命及安非他命毒品的滿瑞富號成功押解回到新竹漁港。 （記者黃美珠攝）

2025/04/06 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕「滿瑞富」號漁船走私毒品案，經辦案幹員長時間的佈線偵查終於破獲。專案小組表示，這是繼二○一九年橋頭地檢署與海關，聯手在高雄查扣來自越南的可疑貨櫃，一舉查獲一．五公噸安非他命與K他命之後，國內緝毒史上最大宗的毒品走私案件。

專案小組表示，由於被查獲的毒品，外觀包裝猶如茶葉，包裝袋上都有星星圖案，卻以不同顏色區別，有的還加註金色圓形或方形圖案，其中廿包安非他命的包裝上更有「特選」、「Very Good 」、「觀音王」等字樣。辦案人員依緝毒經驗分析，「這一單」的買家遍及全台，為了區分、避免交貨出錯做出上述暗記，所以鐵定有漏網之魚。

請繼續往下閱讀...

專案小組說，二○一八年底，橋頭地檢署獲報有販毒集團跟境外毒梟接洽，要用貨櫃夾帶毒品方式闖關入境，二○一九年一月廿八日在高雄六十六號碼頭開櫃查驗，發現同樣也是以茶葉包偽裝的一．五噸毒品，其中安非他命五百公斤、K他命一千公斤，當時起獲的毒品數量，是查獲境外走私毒品的最大量。

追漏網之魚

這次「滿瑞富」號漁船走私的毒品，K他命高達一．六噸，以單一毒品K他命的查獲量計算，此次是我國緝毒史上最大量的一次。

至於走私案的幕後主謀為誰？是否就是已被收押禁見的陳姓船長？檢方表示無可奉告。

滿瑞富號漁船上被查獲的1.6噸K他命毒品。（記者黃美珠翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法