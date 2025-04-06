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    首頁　>　社會

    避免被假意和解騙 法官可延後宣判

    法界人士建議被害人向法官請求，拿到全部或至少一部分賠償，再行言詞辯論終結或宣判。（資料照）

    法界人士建議被害人向法官請求，拿到全部或至少一部分賠償，再行言詞辯論終結或宣判。（資料照）

    2025/04/06 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕司法實務屢見犯下洗錢罪或加重詐欺罪的詐團車手，表示願意賠償被害人損失後，法官即給予輕判且宣告緩刑的個案，未料有被告後來賴帳不賠，不僅狠打法官的臉，也讓被害人權益受損。針對這種「假意和解」導致「回頭太難」困境，法界人士建議被害人向法官請求，拿到全部或至少一部分賠償，再行言詞辯論終結或宣判；另有警官建議法官，對於和解未賠償的被告，不宜量刑太輕，以免司法反遭被告羞辱。

    警官建議法官：

    重判和解未賠償的被告

    律師徐承蔭說，刑法第七十四條第二項規定，緩刑宣告得命犯罪行為人「向被害人支付相當數額之財產或非財產上之損害賠償」，此法條保障被害人權益，立意良好，被告卻可能「假意和解」，讓法官以刑法第五十七條犯後態度良好而減輕科刑，一旦被告不履行賠償，又因上訴期限已過，就會出現判決確定「回頭太難」的困境。

    徐承蔭建議，被害人要有「落袋為安」的思維，可向法院具狀請求，等被害人拿到全部或是部分的賠償，確認被告的確有賠償的真意後，法官再開辯論終結庭或宣判。

    徐承蔭強調，法官忙碌，也有辦案期限的結案時間壓力，但更應體恤被害人的處境，辯論終結或宣判日至少訂在被告交付第一期賠償日期之後，如果被告連第一期都不賠，被害人還有機會陳述，讓法官審酌量刑基礎事實，判決合乎公平正義，一併保障被害人權益。

    台東地院上月間也有一件撤銷緩刑個案，陳男把帳戶交給詐團，造成二名被害人共損失一一五萬元，和解協議時，被害人同意陳男賠償四十五％和解，亦即共賠償五十一萬七五○○元，換得台東地院輕判四月徒刑、緩刑五年，結果陳男也分文未付，遭撤銷緩刑。

    台中市一名警官分析，判刑四月亦可聲請易服社會勞動，不用入獄，陳的緩刑雖遭撤銷，但付出的代價低於賠償五十一萬餘元，若法院判刑八月就須入獄，拒賠的代價大幅升高，被告比較會選擇兌現賠償承諾。

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