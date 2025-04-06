騙法官輕判 洗錢犯免關／承諾賠錢 定讞後反口不認罪寧撤緩刑…

台中地院撤蔣姓洗錢犯銷緩刑，但已獲判輕刑的蔣男可聲請易服社會勞動，逃過牢獄之災。（資料照）

2025/04/06 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名蔣姓男子把存摺、提款卡交給詐欺集團行騙及洗錢，導致四名被害人損失三十八萬餘元，蔣男認罪，並向被害人承諾賠償損失而達成和解，法官因而將他輕判三月徒刑、宣告緩刑五年；未料蔣男事後翻臉不認帳，分文未賠被害人，還改口不認罪，台中地院因此撤銷緩刑，但已獲判輕刑的蔣男可聲請易服社會勞動，逃過牢獄之災。

可易服社會勞動 逃牢獄之災

有法界人士分析，蔣男寧願緩刑撤銷也不拿錢出來賠，應是量刑頗低，「服社會勞動免關更划算，何必賠三十多萬元？」

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判決書指出，高職畢業、打零工為生的蔣男，前年把自己與兒子的存摺、提款卡交給詐團，四名被害人被騙匯款合計三十八萬一千元至蔣男與其兒的帳戶，很快被提領一空。

蔣落網後，向台中地檢署宣稱他是要辦貸款，且急著用錢，沒想那麼多就交出存摺。檢方認為蔣男可預見事有蹊蹺，仍將帳戶及提款卡提供詐團，屬「間接故意」犯罪，依修正前洗錢防制法的幫助洗錢罪起訴，最重可判刑七年。

台中地院審理時，蔣坦承犯行，承諾賠償三十二萬四千元（有兩位被害人同意打折賠償），獲法官輕判三月徒刑、併科罰金一萬元及宣告緩刑，條件是履行賠償承諾。

未料中院去年九月宣告緩刑，迄今半年，仍無被害人拿到賠償，檢方聲請撤銷緩刑，中院開庭時，蔣男說他沒錢，也不想認罪，對撤銷緩刑沒有意見。

中院認為蔣男調解時應已衡酌自己經濟與清償能力，卻未賠償分毫，如果經濟負擔變重，也應與被害人協商延緩或變更賠償方式，而非置之不理，顯然沒有還錢誠意，裁定撤銷緩刑。

撤緩刑比賠卅多萬元划算

針對蔣男不在乎緩刑被撤銷的心態，法界認為，此舉不僅形同承審法官被蔣認罪及答應賠償的「話術」欺騙，也顯示蔣是衡量得失後所做的投機決定，三月刑度雖不能易科罰金，但可聲請易服社會勞動，例如淨山淨灘、社區巡守等，同樣不用入獄，罰金一萬元也可聲請易服勞役十天（一天一千元）就解決，反觀緩刑條件為賠償三十二萬餘元，選擇撤銷緩刑比賠錢划算。

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