漁船奔東沙 走私黑市20億K毒 專案小組抄1.6噸毒品 史上最大宗

新竹地檢署成功指揮偵破「滿瑞富」號漁船走私毒品案。（記者黃美珠攝）

2025/04/06 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕一個由檢警巡憲等多個單位共同組成的緝毒專案小組，獲知海上運毒情資後，派遣海巡署船艇遠程奔馳三百海里，在東沙群島海域查獲編號CT4-1098「滿瑞富」號漁船，載運高達一．六公噸Ｋ他命及廿二．五公斤安非他命毒品，欲走私來台，其中僅Ｋ毒黑市價粗估就逾廿億元，寫下我國緝毒史上查獲Ｋ他命最多的紀錄，新竹地院前天裁定將涉案陳姓船長和兩名印尼籍漁工羈押禁見。

滿瑞富突然出海 警巡300海里追緝

全案先由新竹縣警局刑警大隊掌握線報，指曾經走私香菸的陳男，最近將改做「大生意」，趁著船東老病，利用該艘隸屬於基隆區漁會的CT4-1098「滿瑞富」號運毒，擬運至位於南寮的新竹漁港卸貨。

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專案小組掌握，「滿瑞富」號已超過半年未出海，突然在今年三月初申請從八斗子漁港出海，而後航向飄忽，三月底出現在東沙群島海域，與可疑船隻接觸。

麻袋假茶葉藏毒 船長等3人收押

海巡船艇於三月廿八日以臨檢為名登船查緝，果然在船艙發現五十二袋麻袋，裡面裝了一包包塑膠封裝的「茶葉」，每包淨重一公斤；經拆封確認，有一袋裡面是廿包二級毒品安非他命，其餘五十一袋內有一五一四包三級毒品Ｋ他命，毛重一六二五．八公斤。

專案小組查獲巨量毒品後，原定直接將人船及毒品押回新竹漁港，但受限海象惡劣，只好先暫靠高雄興達港避險，直到四月三日下午，才趁著漲潮返抵新竹漁港。

「滿瑞富」號漁船欲走私1.6公噸Ｋ他命及22.5公斤安非他命毒品來台被查獲。（記者黃美珠翻攝）

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