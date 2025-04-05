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    資安專家：建立多因子認證擋網攻

    歹徒寄給數發部的恐嚇信件。 （記者翻攝）

    歹徒寄給數發部的恐嚇信件。 （記者翻攝）

    2025/04/05 05:30

    〔社會新聞中心／台北報導〕政府為了方便民眾登錄瀏覽官網或陳情留言，通常不會設計繁瑣的驗證程序，但便民之餘，也易遭到駭客或居心不良分子藉機攻擊或留言恐嚇，加上相關的攻擊或恐嚇大都來自境外，要確切查出涉案人並不容易。資安專家建議，各級政府和企業官網應儘速建立「多因子認證」，以防遭有心人士伺機侵害。

    政府官網驗證簡便 易遭駭

    資安人員表示，在網路通訊領域，驗證（Authentication）為確認身份的程序，以確保只有擁有合法權限的資格者，得以獲准存取資源，也就是所謂的「單一因子驗證」。

    但企圖入侵特定系統的駭客，如果取得相關帳號、密碼，就可在未經授權下，輕易進入官網取得存取權限，也造成如今不時傳出駭客攻擊、或留言恐嚇威脅事件。

    警方資安專家對此表示，積極防範方面，應該要求設置多重認證作為，即「多因子認證」（MFA 全稱是Multi-Factor Authentication）、或稱為「多重要素驗證」，是指同時透過一個以上的不同方式，來核實使用者的身份。

    例如，使用者登入官網時，除了輸入帳號密碼外，必須再另外通過一個以上的驗證步驟，才能成功登入，並且會留下登錄的所有資訊，以便於日後有需要時可供回溯。

    多重認證 可加強防範力道

    政府單位或企業官網使用MFA，可以加強和防禦來自網路攻擊的力道，比如暴力破解攻擊、撞庫攻擊、釣魚和魚叉式釣魚攻擊、鍵盤側錄（Keylogging）或透過公共網路的中間人攻擊等。

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