朝人衝過來 受害家屬痛批人為疏失

事發時，眾人衝上前抬車救人。（民眾提供）

2025/04/05 05:30

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕來自新北市的游姓一家人，昨天趁著清明連假前往宜蘭綠色博覽會遊玩，未料一趟快樂旅遊，卻被園區內遊園小火車的瞬間一撞而天人永隔。家屬當場目睹慘劇發生，驚嚇後之後悲泣不已，家人說：「當時遊園小火車根本沒煞車，朝爸媽直直地撞過去」、「園區竟然如此危險，縣府到底是怎麼辦活動的，真的太離譜！」

昨天不僅是連假，也是好天氣，遊姓一家人由兒子、女兒、女婿陪著父母，相偕前往宜蘭綠博園區旅遊。意外發生後，家屬趕到醫院，得知老父親傷重不治，看到縣府官員氣得大罵，無法接受園方「煞車失靈」的說法。

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家屬質疑，若遊園車真的是煞車失靈，當時是空車，應該朝路旁或路樹撞去，而不是往人的方向直直地衝過來；如果不是煞車失靈，就是原本的車速太快，才會在下坡路段煞不住，駕駛的問題最大。

家屬也提到，昨天這麼多人入園，主辦單位到底有沒有事前進行行車前的安全檢查？如果已經有問題，就不應該上路；家屬認為是人為疏失，

「縣府表示遺憾有什麼用？」

家屬表示，事發當時看到小火車速度很快的朝著父、母親撞過去，二人根本無法閃避，其他家人與父母有一段距離，也完全沒有時間趕過去拉開老人家，只能眼睜睜看著父母被撞、被壓在車下，令人痛徹心扉。死者家人預定今天上午進行現場招魂。

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