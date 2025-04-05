為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    朝人衝過來 受害家屬痛批人為疏失

    事發時，眾人衝上前抬車救人。（民眾提供）

    事發時，眾人衝上前抬車救人。（民眾提供）

    2025/04/05 05:30

    〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕來自新北市的游姓一家人，昨天趁著清明連假前往宜蘭綠色博覽會遊玩，未料一趟快樂旅遊，卻被園區內遊園小火車的瞬間一撞而天人永隔。家屬當場目睹慘劇發生，驚嚇後之後悲泣不已，家人說：「當時遊園小火車根本沒煞車，朝爸媽直直地撞過去」、「園區竟然如此危險，縣府到底是怎麼辦活動的，真的太離譜！」

    昨天不僅是連假，也是好天氣，遊姓一家人由兒子、女兒、女婿陪著父母，相偕前往宜蘭綠博園區旅遊。意外發生後，家屬趕到醫院，得知老父親傷重不治，看到縣府官員氣得大罵，無法接受園方「煞車失靈」的說法。

    家屬質疑，若遊園車真的是煞車失靈，當時是空車，應該朝路旁或路樹撞去，而不是往人的方向直直地衝過來；如果不是煞車失靈，就是原本的車速太快，才會在下坡路段煞不住，駕駛的問題最大。

    家屬也提到，昨天這麼多人入園，主辦單位到底有沒有事前進行行車前的安全檢查？如果已經有問題，就不應該上路；家屬認為是人為疏失，

    「縣府表示遺憾有什麼用？」

    家屬表示，事發當時看到小火車速度很快的朝著父、母親撞過去，二人根本無法閃避，其他家人與父母有一段距離，也完全沒有時間趕過去拉開老人家，只能眼睜睜看著父母被撞、被壓在車下，令人痛徹心扉。死者家人預定今天上午進行現場招魂。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播