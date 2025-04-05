全新啟用就「踩不到煞車」／宜蘭綠博遊園車暴衝 夫死妻傷

宜蘭綠博遊園小火車驚傳煞車失靈撞上遊客，造成1死1重傷。（民眾提供）

2025/04/05 05:30

肇事司機 過失致死罪送辦

〔記者王峻祺、游明金／宜蘭報導〕宜蘭綠色博覽會昨天發生遊園電動小火車疑煞車失靈導致車輛失控，撞倒來自新北市的游姓老夫婦，造成夫死妻傷憾事，肇事陳姓司機被警方依過失致死罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方複訊後諭知六萬元交保，檢察官正進一步釐清事故原因。事發後，宜蘭縣政府宣布綠博今天休園一天，全面檢修。

據指出，該列遊園小火車為全新啟用，今年綠博才首次上路，一列新車竟出現疑以煞車失靈情況，是用材品質有問題、或上路前保修不周？有待查明。

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遊園電動小火車於昨天下午一點廿五分許，空車開返大門入口處。四十五歲陳姓司機說，他於回程中的下坡路段發現，車輛煞車失靈，一路狂拉鈴鐺警示路人。

30多位遊客 合力抬車救人

來自新北市、年齡均為七十八歲的游姓、呂姓夫婦閃避不及，當場被小火車撞上，游翁首當其衝遭撞，摔入右側水溝，呂婦則先被輾過，再被翻覆橫倒的小火車壓在車廂及車輪下。車禍事件引發園內遊客一陣驚呼，現場三十多位遊客目睹後紛紛衝上前，合力抬起車身拉出困在車底的呂婦。

宜蘭縣消防局將二人送醫，游翁當時已無生命徵象，傷重不治，呂婦右手嚴重骨折。

貨車駕駛 兼職開小火車

宜縣府表示，肇事陳姓司機是貨車駕駛，有合格駕照，利用綠博期間兼職開小火車，他稱遊園車是空氣煞車系統，當時電量不足要開回入口處充電，卻在下坡時發現「踩不到煞車」，速度太快停不住才會失控。

宜蘭縣代理縣長林茂盛向家屬致歉，表示會負起責任，協助爭取保險等最大權益。林茂盛說，綠博開幕前，不管是遊園車或園內各項機械、動力設施，均依規定完成相關勘驗和檢查，對於煞車失靈部分，會依檢方勘驗結果，進行後續釐清與責任追究。

綠博園區內的遊園電動小火車發生死傷車禍事故十分罕見，令人不可置信，宜檢檢察官洪景明獲報後，即前往現場勘驗，後續將就現場物證、監視器、車輛情況等進一步鑑識詳查，包括調閱車輛維修、駕駛紀錄等，以釐清人為或機械故障所致。

至於園區設備保險方面，縣府表示，有依非固定式機械遊樂設施安全管理規範投保，每位受害者最高可獲六百萬元理賠。

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