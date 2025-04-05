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    首頁　>　社會

    法輪功神韻藝術團 來台巡演 多個機關炸彈恐嚇 疑來自華為

    專案小組追查嚇信的來源區域，位在中國陝西省西安市的「華為研究所」一帶。（記者翻攝）

    專案小組追查嚇信的來源區域，位在中國陝西省西安市的「華為研究所」一帶。（記者翻攝）

    2025/04/05 05:30

    〔社會新聞中心／台北報導〕法輪功所屬的「神韻藝術團」來台巡演，我國多個政府機關、機構隨即收到電子恐嚇信，威脅要開槍或引爆炸彈。刑事警察局組成跨單位專案小組追查，鎖定恐嚇信的來源區域位在中國陝西省西安市的「華為研究所」一帶，研判是華為集團相關人士所為，也不排除是據點鄰近該處的中國網軍。

    追查來源 是西安華為研究所

    台北市、台中市、台南市、基隆市及陸委會中央聯合辦公大樓，還有數發部、鐵路車站等機關單位，近來陸續收到恐嚇信，內容有不同版本，有的提及放爆裂物，不取消神韻演出就引爆，或前往開槍等，迄昨有十三起恐嚇案。

    警方調查，恐嚇信的署名是冒用我國資通電軍等單位人員，其電子郵件 「weiguozhizhan8964」具有「衛國之戰一九八九年六四天安門」意涵，故一度懷疑是中國網軍所寄。

    也不排除是鄰近據點中國網軍

    雖然歹徒利用境外VPN跳板，IP位於多個國家地區，但經刑事局研發科科偵隊等單位彙整資料循線追查後，證據顯示最上游是從中國西安市連網而來，我方追蹤到的區域內，最關鍵、重要的部門是中國知名的華為研究所，研判涉案者與華為集團有關。

    據查，前年到去年間，國內不少公家、民營部門也連續遭到恐嚇信威脅，手法雷同，警方認為應是中國方面擾亂我國的慣用手法。我方已將追查結果循兩岸機制送至中國公安部門協查，不確定能否獲得回應。

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