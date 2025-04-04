除非舉證已善盡監督／未成年子女行為 家長須擔責

金姓少年當詐騙車手，台南地院法官判金少與其母親須連帶賠償被害人八○七萬元。（資料照）

2025/04/04 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕未滿十八歲的金姓少年當詐騙車手，台南地院法官判金少與其母親須連帶賠償被害人八○七萬元；律師江信賢指出，依民法一八七條規定，父母對於未成年子女的行為，原則上都必須負擔連帶損害賠償責任，除非父母自己可以舉證已經善盡監督責任，或者此未成年子女的行為，根本與父母是否監督無關，才能例外免除連帶損害賠償責任。

免責案例很少

實務上曾經出現過法院認定已經舉證善盡監督責任的狀況，但案例相當少，因為父母的監督責任屬於法定義務，縱使未成年子女不受教、父母沒有與未成年子女同住，法院多數還是認定父母仍需善盡監督義務，必須連帶賠償。

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江信賢表示，曾有不用連帶賠償的案例，例如子女早已不知去向，父母已通報失蹤，且並未與父母有聯繫紀錄，教養過程中，父母曾多次與未成年子女前往社福單位做諮商輔導、或父母之一方因離婚，已停止監護權行使，才認定不需連帶賠償。

另，依少年事件處理法規定，也就是未成年子女犯罪，父母同時可能要接受親職教育及罰金處罰。江信賢說，現代的家庭功能，也是取決社會犯罪率高低的重要因素，若父母管教失衡，如縱容、姑息或過度管教，一旦子女走上犯罪不歸路時，常造成不可挽回的後果。

網路世代，社會變遷速度甚大，對子女的教養及監督義務，父母所面對的挑戰日新月異，在法治社會中賦予父母更大的責任與義務，是現代父母必須關心的議題，父母也應隨著時代的變遷，隨時學習親權行使的妥適性，如遇到困難，應求助相關教育機構，以防患於未然。

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