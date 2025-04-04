拒檢撞警車、撞小黃、撞進加油站…8槍逮毒蟲 3警1乘客傷

白色轎車拒攔檢、多次衝撞警車，警方朝嫌犯輪胎開8槍，駕駛衝進加油站，車上兩人被捕。 （記者黃政嘉翻攝）

2025/04/04 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭警方昨天下午執行雷霆除暴勤務時，發現一輛白色轎車懸掛失竊車牌，警網攔檢，未料黃姓女子駕車載榮姓男子衝撞警車拒檢逃逸，員警朝其輪胎射擊八槍制止，對方仍逃竄上國道三號高速公路又轉回市區撞進加油站，被員警破窗緝捕，起出海洛因、依托咪酯與甲基安非他命等毒品，警匪追緝超過廿公里，過程造成三名員警及一名小黃乘客受傷。

警匪追緝超過廿公里

警方初步調查，四十三歲黃女、四十五歲榮男都有毒品前科，都住在中壢區，彼此是朋友。昨黃女開車載榮男行經梅龍路，被警方發現掛失竊號牌，隨即發動警網攔檢，雙方在聖亭路與仁愛路口遭遇，黃車拒檢，多次衝撞警車，員警試圖對黃車破窗，也朝輪胎開八槍，黃車高速逃逸，先開上龍潭交流道，下高平交流道回市區，警車沿路緊追並呼叫支援。

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黃車逃竄至大昌路一段時不慎擦撞左側一輛計程車，再偏右撞上警車，雙雙衝進某加油站撞上正在洗車的大卡車才停下，黃女、榮男下車逃跑十公尺被制伏逮捕。

警方在黃車內起獲毒品海洛因八公克、安非他命九十五公克及依托咪酯廿公克等，還起獲一把匕首，兩嫌驗尿都有毒品反應，由於他們拒絕夜訊，今天才能訊問毒品來源等案情。

警匪追緝超過廿公里，過程有三名員警受傷，最嚴重的是陳姓警員駕警車撞入加油站而右手骨折，破窗蔡姓、羅姓警員手部擦挫傷，都送醫治療，無生命危險，但陳住院觀察；遭擦撞的計程車乘客尹姓男子受輕傷，送醫診療後無礙。

黃姓婦人開車衝進加油站當場被制伏，榮姓男子則下車逃了10公尺，被警方逮捕。 （記者黃政嘉翻攝）

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