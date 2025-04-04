公務員還可提民事求償救濟

警方執勤時遇民眾飆罵羞辱，法院依現今憲法法庭判決旨意限縮範圍，常認定罪證不足。圖為婦人因愛車違停被拖，辱罵「王八蛋」，與員警爆發肢體衝突。（資料照，本報合成）

2025/04/04 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕員警執行公務遭公然羞辱，因憲判限縮範圍，往往認定罪證不足，法界人士對此表示，員警若認為自己受到公然羞辱，可另提起民事求償，侵權行為構成的要件比刑事寬鬆，獲賠機率並非不可能，更可產生警惕效果。

仍可產生警惕效果

員警執行公務時遭辱罵，刑事部分可能觸犯妨害公務罪和公然侮辱罪，前者為非告訴乃論，依法不能撤回告訴，但據以往案例，絕大多數都依妨害公務罪嫌送辦，被告並被起訴、判刑。

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近年來，因受憲判限縮的影響，法院判決無罪的情形增高，不過，員警若認為個人名譽遭貶抑，可請求民事損害賠償，不失為救濟的途經，讓民眾知道「隨口罵人，也要付出代價」。

法界人士表示，民事、刑事法官審理案件，互不影響、干涉，這是審判獨立基本原則。

況且，民事侵權行為構成要件，不必然以刑事判決有罪或過失為前提。換句話說，刑案過關，不代表就不用理賠。

法界人士說，不論是員警或一般民眾因名譽受損求償，法官會依據當時實際情況來認定，只要能提供確切、有利的證據，縱使刑案罪證不足，仍有機會在民事扳回一城。

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