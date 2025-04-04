公權力危機！執行公務遭辱罵 憲判限縮恐告不成

法界人士指出，一一三年憲判字第五號判決意旨，嚴格限縮侮辱公務員的範圍，指其性質仍屬妨害公務罪，而非侵害個人法益之公然侮辱罪，人民對公務員之當場侮辱行為，應係基於妨害公務之主觀目的，始足構成犯罪。 （資料照）

2025/04/04 05:30

〔記者鮑建信／高雄報導〕員警執行公務取締違法事件，遇到不理性民眾當場羞辱，事後雖獲得檢方支持依侮辱公務員罪起訴，但院方依現今憲法法庭判決旨意限縮範圍，常認定罪證不足，警界憂心長此以往將影響執法士氣。

民眾若點到為止未持續 很難構成侮辱公務員罪

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據了解，警方受理報案處理糾紛、執行路檢或臨檢，及取締酒駕、交通違規等，民眾因不滿被開單、移送法辦，或自認員警故意找碴、處理不公，情緒頓時失控，輕者冷嘲熱諷，重者羞辱、飆罵，當場讓員警難堪、下不了台。警方只能依妨害公務罪嫌送辦，但法官卻不見得買單。

法界人士指出，一一三年憲判字第五號判決意旨，嚴格限縮侮辱公務員的範圍，指其性質仍屬妨害公務罪，而非侵害個人法益之公然侮辱罪，人民對公務員之當場侮辱行為，應係基於妨害公務之主觀目的，始足構成犯罪。

「足以影響公務員執行公務」是指當場侮辱行為，明顯足以干擾公務員指揮、聯繫及遂行公務者，而非人民當場對公務員之任何辱罵行為（如口頭嘲諷、揶揄等），均必然會干擾公務之執行。

換句話說，警民衝突當場的短暫言語攻擊，如非反覆、持續出現之恣意謾罵，僅是個人修養、情緒控管問題，縱使讓聽聞之人心生不悅，仍不算是故意貶損員警的社會名譽或名譽人格。

根據判決書內實際例子來說，警方取締違規開罰後罵辱、製作筆錄完畢遭丟筆等，都是在執行公務之後所發生的行為，加上民眾點到為止，沒有持續言詞攻擊，或肢體動作干擾辦案，都不構成侮辱公務員罪。

法界人士也說，上述案例的辱罵行為，在該憲判出爐之前，都會被認定有罪，但因大多數民主先進國家，妨害名譽罪早已除罪化，台灣也有意跟進，憲法法庭雖未同意除罪化，卻做出限縮範圍的第五號判決，才出現如今這種情形。

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