運毒重犯出獄又騙錢 證人淪冰屍

案發時警方將棄屍車輛移置到派出所進行採證。（記者吳昇儒攝）

2025/04/04 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市年近七旬趙姓街友的一生，泰半是在顛簸、暗黑的路途上行進，他年輕時廝混，壯年時利用肛門夾藏海洛因的「人體運毒」方式闖關被逮，犯下運輸一級毒品的重罪被判無期徒刑，服刑多年出獄時，年老又無一技之長而淪為街友，生活困頓下持「部分持分」的房地產向人借貸，被認為是在騙錢，以致在目賭其他街友被人打死後不到半年，自己也被人虐打致死。

基隆檢方表示，趙男命案的涉案陳姓債主、動手小弟等人均遭羈押，全案正由承辦檢察官調查釐清案情細節中。

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據了解，趙男當年假釋出獄後無處可去，來到基隆火車站附近「居住」成為街友，他明知家中房地產自己只是「部分持分」，缺錢下向陳姓男子佯稱自己持有多筆房地產，向陳商借款項，強調「屆時若還不出來，就將房地產過戶給你」，陳男信以為真，借錢給趙。果然後來趙男無法償還欠款，陳先帶著趙男補辦身分證，要過戶約定好的房地產時，才發現趙只有部分持分，根本無權買賣、過戶房地產。

陳男氣得指使林姓小弟找來多人協助，把趙男押到基隆市八堵區一處倉庫軟禁，輪流毆打施暴逼還債，沒想到已年近七旬的趙男經不住虐打，重傷窒息死亡。林男等人見事態嚴重，決定毀屍滅跡，利用乙炔焚燒趙男遺體，燒成焦屍後再塞進冰櫃搬上貨車準備棄置，被警方查獲。

檢警偵辦該案多日，案情逐漸明朗化，但仍有部分細節須釐清，因此上月間向基隆地院聲請延押被告獲准。

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