目擊命案 出庭作證前遇害

趙姓街友遇害後，遭焚屍塞冰櫃再搬上小貨車。（記者吳昇儒攝）

2025/04/04 05:30

欠債遭虐死塞冰櫃 沒了證人 幸靠監視器還原案情 凶嫌判無期

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市一名趙姓街友，去年七月在街頭目擊一件命案，當場看到蔡姓男子痛毆謝姓男子致死，遂被檢警列為重要證人，該案偵結移送基隆地院審理後，國民法官庭傳喚證人出庭作證，發覺趙男自己也因捲入糾紛被人虐打殞命，死後還被焚燒再塞入冰櫃棄屍，竟是去年底社會矚目的冰櫃藏屍案被害人；院檢雖感意外，所幸根據當初周邊監視器拍到的畫面，仍還原出街毆案情，將被告蔡男判處無期徒刑。

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街友打死街友 國民法庭判決

檢警追查，蔡男、謝男也是街友，常在基隆火車站南站一帶活動，二人於去年七月六日凌晨在南站廣場二樓處因細故起口角，進而推擠拉扯，三十五歲身強體壯的蔡男情緒失控，對著六十歲體態相對瘦弱的謝男頭部要害，猛力揮出七拳痛毆，謝男當場倒地不起，送醫發覺顱骨骨折併顱內出血，因傷勢過重搶救不治。

警方偵辦過程得知，案發當時另有一名年近七十歲的趙姓街友，在場目擊整個事件的過程，被檢警列為目擊證人，辦案人員找到趙，請他日後有需要時協助作證。該案情節屬於國民法官法規定的「故意犯罪而發生死亡結果」案件，檢察官起訴後，基院於三月二十八日開庭審理。

沒想到法院要傳趙男出庭提供證詞，請他佐證當時的案情狀況時，獲知趙男竟於去年底遇害，詳詢得知他是被人逼債毆打窒息死亡，死後還被燒成焦屍，再塞進冰櫃內搬上小貨車準備棄屍，始知他就是驚悚命案的被害人。

趙男雖被列為街頭命案重要證人，還好案發時火車站南站一帶有監視器攝錄下部分片段，經偵辦還原案發情況，提供法院參考。基院國民法官庭審理認定蔡男殺人證據充足，判無期徒刑。

殺死趙姓街友的凶嫌，目前羈押中。（記者吳昇儒翻攝）

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