為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    付租數萬 關係拉近再誘投資 詐團扮租客 房東遭詐1300萬

    假房客在租屋網騙稱想租房，搭訕陳姓房東對話。（記者邱俊福翻攝）

    假房客在租屋網騙稱想租房，搭訕陳姓房東對話。（記者邱俊福翻攝）

    2025/04/04 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團手法不斷翻新，透過網路社群平台等管道引誘的招式，逐漸滲透到生活各層面及鎖定特定對象，其中擁有房地產的房東，就被假投資詐團選定成為目標。警方獲報，一名陳姓房東上網刊出租屋的訊息後，很快有房客承租，並確實匯付租屋押金，讓房東卸下心防，再透過LINE攀談建立友誼，趁機引誘投資虛擬貨幣詐財，房東的房地也遭抵押，前後被騙一三○○萬元。

    上網租屋爽快付錢 未碰面、未簽約

    刑事警察局表示，從事資訊業的五十多歲陳男，去年四月在租屋網刊登租屋訊息，附上自身LINE ID便於聯繫，有人來訊稱要租房，爽快匯付兩個月押金及管理費三萬七千元以示誠意。陳男未與對方碰面、也未簽約，認為已收到錢應無問題。

    數週後「房客」用LINE與陳攀談，兩人聊得投機，話題轉向投資，房客傳泰達幣獲利的截圖給陳，營造穩賺不賠假象，逐漸取得陳男信任。

    虛幣獲利截圖下餌 要求出金才識破

    陳男加入投資，除陸續匯款約八百萬元給對方，並在對方介紹民間借貸公司及金主下，抵押房產借款五百萬元擴大投資。直到今年初，陳男認為獲利已豐，要求提領獲利出金時，對方通知還要繳交稅金，陳至此驚覺受騙，向警方報案。

    警方表示，詐團為免招式用老，手法持續翻新，比如推出假的徵才廣告騙取帳戶逐漸失效後，就有詐團確實付給薪資，讓上門者認為「工作是真的」，配合申辦帳戶交出，因此提醒民眾務必提高警覺，勿掉入詐團圈套。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播