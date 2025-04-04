付租數萬 關係拉近再誘投資 詐團扮租客 房東遭詐1300萬

假房客在租屋網騙稱想租房，搭訕陳姓房東對話。（記者邱俊福翻攝）

2025/04/04 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團手法不斷翻新，透過網路社群平台等管道引誘的招式，逐漸滲透到生活各層面及鎖定特定對象，其中擁有房地產的房東，就被假投資詐團選定成為目標。警方獲報，一名陳姓房東上網刊出租屋的訊息後，很快有房客承租，並確實匯付租屋押金，讓房東卸下心防，再透過LINE攀談建立友誼，趁機引誘投資虛擬貨幣詐財，房東的房地也遭抵押，前後被騙一三○○萬元。

上網租屋爽快付錢 未碰面、未簽約

刑事警察局表示，從事資訊業的五十多歲陳男，去年四月在租屋網刊登租屋訊息，附上自身LINE ID便於聯繫，有人來訊稱要租房，爽快匯付兩個月押金及管理費三萬七千元以示誠意。陳男未與對方碰面、也未簽約，認為已收到錢應無問題。

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數週後「房客」用LINE與陳攀談，兩人聊得投機，話題轉向投資，房客傳泰達幣獲利的截圖給陳，營造穩賺不賠假象，逐漸取得陳男信任。

虛幣獲利截圖下餌 要求出金才識破

陳男加入投資，除陸續匯款約八百萬元給對方，並在對方介紹民間借貸公司及金主下，抵押房產借款五百萬元擴大投資。直到今年初，陳男認為獲利已豐，要求提領獲利出金時，對方通知還要繳交稅金，陳至此驚覺受騙，向警方報案。

警方表示，詐團為免招式用老，手法持續翻新，比如推出假的徵才廣告騙取帳戶逐漸失效後，就有詐團確實付給薪資，讓上門者認為「工作是真的」，配合申辦帳戶交出，因此提醒民眾務必提高警覺，勿掉入詐團圈套。

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