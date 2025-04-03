淘空36億判刑15年 戴電子腳環監控／7度違規2次接近港口 遠航董座張綱維收押

張綱維戴電子腳環監控，7度違規，高院昨當庭羈押。（記者楊國文攝）

2025/04/03 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕遠東航空董事長張綱維涉掏空遠航卅六億元，去年被台北地院判刑十五年後，命其戴上電子腳環監控，全案上訴高等法院審理中。高院發現，張男有七度違規遭到科技監控示警，其中兩度接近苗栗塭仔頭漁港，有逃亡之虞，昨天將他拘提到案，張辯稱要照顧癌末母親，不可能逃亡；高院受命法官陳勇松是解除被告鍾文智電子監控的爭議法官，他昨天臨時代理開庭，裁定將張收押。

法官陳勇松這回裁押

張綱維搭上囚車前往台北看守所前，對被羈押的結果斥稱「莫名其妙」，律師說會提起抗告。

請繼續往下閱讀...

台北地院去年十月命張綱維配戴電子腳環，並不得接近機場、港口、海岸線等地，每週三向轄區警方報到。不過高院三月七日開庭告誡張綱維，表示二月一日聯繫不上他，同月八日晚間發現他靠近苗栗塭仔頭漁港，廿日則觸發電子腳環離線卅分鐘，有三次違規遭到警示，法官要求他「不要亂來」，若再犯，不排除羈押。

不過張男仍我行我素，高院獲報他於三月十二月、十五日、廿九日和四月一日又四度違規，其中十二日再度靠近塭仔頭漁港，其他違規行為是電子腳環離線過久，認為他的行動可疑，懷疑有逃亡可能，昨指揮法警拘提到案。

張剛維辯稱，開車載母親到高雄鳳山區看中醫，返程經過鄰近高速公路的塭仔頭漁港，未在漁港逗留，更無預備偷渡行為；他說，高齡母親罹患肺腺癌末期，由他照顧，才會晚二分鐘向監控中心報到，非惡意違規。

代理受命法官陳勇松經合議庭評議後，以被判刑十五年的張綱維有七次重大違規，有高度逃亡可能，裁定羈押，交付押刑票後命法警戴上手銬送往看守所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法