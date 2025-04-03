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    首頁　>　社會

    Fans17色網兒少片3.1萬部 10人求重刑

    現場起出6千多萬元現金，警方還出動點鈔機數鈔票。（讀者提供）

    現場起出6千多萬元現金，警方還出動點鈔機數鈔票。（讀者提供）

    2025/04/03 05:30

    會員高達70萬多人次 海撈7千多萬

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦蔡信宏、蔡孟翰兄弟等五人經營「Fans17」色情網站案，查出該集團犯行不僅是「創意私房」翻版，甚至營運規模更大，網站會員數高達七十萬多人次，查扣性影片十萬部，其中兒少性影片達三．一萬部，除提供會員付費瀏覽及下載營利，並開設虛擬應召站，為會員媒介性交易，兩年來海撈七千三百多萬元，還囂張地不甩衛福部五度要求移除性影像的函文；檢方昨將十人依違反兒少性剝削防制條例等五罪起訴，求處重刑四至五年及沒收犯罪所得。

    「創意私房」翻版 規模更大

    全案因相關涉案人包括「爆料公社」公司董事長葉昌圳及共同經營者蔡氏兄弟，因而廣受矚目，去年底案發時，「爆料公社」聲明公司未參與違法行為，純屬個人行為。

    爆料公社董事長等人經營

    檢方查出蔡男三人租用網域架設Fans17，蔡信宏擔任柏讚科技董事長、蔡孟翰擔任網紅指數公司董事長、葉任網紅指數工程師，並雇用公司行銷長、廣告主管、會計等。檢警去年搜索時，查扣六千五百萬元現金，並立即關閉網站，避免被害人與受害情況持續擴大。

    檢警還揪出蔡姓現役軍人等五人違法張貼兒少性影像，其中蔡男上傳高達一．八萬部影片，獲利六十二萬多元，已有三名女被害人提告；此外，劉姓男子帶未成年女友到飯店開房間，竟趁機偷拍女友性影片，PO網賺取不法利益。

    檢方將蔡姓兄弟等十人依販賣猥褻影像罪、兒少性剝削防制條例的意圖營利販賣兒少性影像罪、意圖營利販賣未經同意而攝錄性影像罪、意圖營利未經同意販賣他人性影像罪、圖利媒介性交罪起訴。

    檢方表示，下一波將全面清查會員，針對無故下載、付費購買持有或付費觀覽兒少性影像者，依法追究刑事責任。

    高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，5罪起訴蔡姓兄弟等10人，求處重刑。 （讀者提供）

    高雄檢警搗破「Fans17」色情網站，5罪起訴蔡姓兄弟等10人，求處重刑。 （讀者提供）

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