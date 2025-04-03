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    要不到200元 屋主縱火燒住家 害死妻女

    新北市鶯歌某公寓火警釀兩死，消防人員灌救。（記者徐聖翻倫攝）

    新北市鶯歌某公寓火警釀兩死，消防人員灌救。（記者徐聖翻倫攝）

    2025/04/03 05:30

    被妻罵「嘸路用」 黃男燒塑膠袋洩憤釀慘劇 全程觀看火警

    〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市鶯歌區一間公寓昨中午發生火警，來不及逃出的一對母女死亡。由於這場火來得蹊蹺，警方訪查發現，起火不久有人看到五十九歲黃姓屋主，竟在火場外圍觀消防員滅火、加上外套有燒灼痕，經帶回追查，患有中度精神障礙的黃男稱，昨天上午向妻子討兩百元花用未果，起爭執後憤而在住處燒塑膠袋洩憤，未料火勢一發不可收拾，害得妻子及已成年女兒葬身火窟。

    據了解，黃男與妻子、兒女一家四口住在公寓二樓，黃男持有身心障礙手冊，黃家並非新北市社會局列管家庭，鄰居說黃男平日笑臉迎人，看不出有何異狀。

    黃男有殘障手冊 非列管家庭

    警方初步調查，黃男昨天上午向妻子討兩百元零花錢遭拒，黃男說沒要到錢，還被妻罵「嘸路用」，當時不敢對妻子生氣，悶在心裡不爽，稍後趁妻子不注意，在家裡燒塑膠袋洩憤，沒想到火勢擴大，還燒到他的外套，肩部燒出破洞，嚇得奪門逃出。

    黃男外套燒破 才認點火

    黃男逃出來後，站在公寓外看著火勢延燒，鄰居見狀趕緊報案，警方及消防人車趕抵，控制火勢後入內搜尋，發現黃妻及其女兒倒臥家中，均已死亡，所幸兒子在學校上課，逃過一劫；警方在鄰居引導下找到黃男。

    儘管黃男外套有明顯燒灼痕跡，面對警方查問，卻謊稱自己才剛返家，就看到家裡失火，但警方以其外套肩部的燒灼破洞進一步質問，黃男無法自圓其說，才改口說與妻爭執後在家縱火燒塑膠袋，但強調只是洩憤，不是故意的。警方昨晚停止夜間偵訊，預定今天再詳詢製作筆錄，全案擬朝縱火、殺人等罪嫌偵辦。

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