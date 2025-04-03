20歲羅政宇 是中國資安抓漏工程師

刑事警察局科技犯罪防制中心追查後，鎖定中國浙江省的廿歲男子羅政宇涉案，移送台北地檢署偵辦，檢方前天發布通緝。（刑事局提供）

2025/04/03 05:30

我方資安防禦已能有效反制

〔記者邱俊福／台北報導〕近年來多次發生上市公司遭駭客攻擊勒索事件，因這些駭客隱匿在網路鍵盤背後，無法輕易掌握身分，案件始終陷入瓶頸，這次刑事局科技犯罪中心從犯罪手法追查，讓中國駭客羅政宇現形，查知他不僅在中國一家資安公司擔任抓漏洞的工程師，也常參加中國舉辦的各式網路漏洞攻防競技，可說是駭客高手，卻利用自身專長鎖定我國不同領域的機構、企業，進行跨國恐嚇取財行動，所作所為令人不齒。

警方調查，年僅廿歲的羅男，是以加密勒索病毒，侵入被害的醫院、大學或者上市公司某台有網路漏洞的電腦，順利入侵後，尋找擁有最高管理權限的電腦，再從這台電腦將病毒分派到其他電腦，造成該機構、公司整個電腦系統無法使用、檔案也打不開的窘境。

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透過新加坡IP跳板犯案

羅男為隱匿身分，皆透過新加坡IP跳板犯案，寄發給受害者的恐嚇電子郵件，也都創造專屬帳號，要求須透過虛擬貨幣交付贖金；另還會利用入侵時獲得的機構、公司員工電子郵件帳號，再寄給其他同事，證實資料已遭駭外洩，逼迫付贖。

台灣一間資安公司曾針對此次被駭重大資安攻擊事件分析，公布駭客手法與使用的惡意程式，並提供相關威脅情資與緊急應處措施，協助潛在受影響的機構、公司能加強防禦，羅男得知後大為不滿，曾嘲諷該資安公司的產品無效；不過實務顯示，做好反制駭客防禦措施的機構或公司並未遭到破解。

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