為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    20歲羅政宇 是中國資安抓漏工程師

    刑事警察局科技犯罪防制中心追查後，鎖定中國浙江省的廿歲男子羅政宇涉案，移送台北地檢署偵辦，檢方前天發布通緝。（刑事局提供）

    刑事警察局科技犯罪防制中心追查後，鎖定中國浙江省的廿歲男子羅政宇涉案，移送台北地檢署偵辦，檢方前天發布通緝。（刑事局提供）

    2025/04/03 05:30

    我方資安防禦已能有效反制

    〔記者邱俊福／台北報導〕近年來多次發生上市公司遭駭客攻擊勒索事件，因這些駭客隱匿在網路鍵盤背後，無法輕易掌握身分，案件始終陷入瓶頸，這次刑事局科技犯罪中心從犯罪手法追查，讓中國駭客羅政宇現形，查知他不僅在中國一家資安公司擔任抓漏洞的工程師，也常參加中國舉辦的各式網路漏洞攻防競技，可說是駭客高手，卻利用自身專長鎖定我國不同領域的機構、企業，進行跨國恐嚇取財行動，所作所為令人不齒。

    警方調查，年僅廿歲的羅男，是以加密勒索病毒，侵入被害的醫院、大學或者上市公司某台有網路漏洞的電腦，順利入侵後，尋找擁有最高管理權限的電腦，再從這台電腦將病毒分派到其他電腦，造成該機構、公司整個電腦系統無法使用、檔案也打不開的窘境。

    透過新加坡IP跳板犯案

    羅男為隱匿身分，皆透過新加坡IP跳板犯案，寄發給受害者的恐嚇電子郵件，也都創造專屬帳號，要求須透過虛擬貨幣交付贖金；另還會利用入侵時獲得的機構、公司員工電子郵件帳號，再寄給其他同事，證實資料已遭駭外洩，逼迫付贖。

    台灣一間資安公司曾針對此次被駭重大資安攻擊事件分析，公布駭客手法與使用的惡意程式，並提供相關威脅情資與緊急應處措施，協助潛在受影響的機構、公司能加強防禦，羅男得知後大為不滿，曾嘲諷該資安公司的產品無效；不過實務顯示，做好反制駭客防禦措施的機構或公司並未遭到破解。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播