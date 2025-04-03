勒索3醫院1大學3企業／首名中國駭客露餡 台灣通緝

刑事警察局科技犯罪防制中心追查後，鎖定中國浙江省的廿歲男子羅政宇涉案，移送台北地檢署偵辦，檢方前天發布通緝。圖為示意圖。（資料照）

2025/04/03 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕中國駭客「Crazyhunter」今年初涉嫌以勒索病毒造成電腦當機，至少向馬偕等三家醫院、一所大學、三家上市公司勒索八十萬至二五○萬美元（約台幣二六四○萬元至八二五○萬元），並在網路論壇宣稱掌握馬偕醫院一六六○萬筆病人個資欲販售；刑事警察局科技犯罪防制中心追查後，鎖定中國浙江省的廿歲男子羅政宇涉案，移送台北地檢署偵辦，檢方前天發布通緝。

宣稱掌握千餘萬筆個資欲販售

由於來自中國針對我方的網路恐嚇攻擊、勒索等行為，大都利用跳板轉進多國之後進入我國領域，追查源頭不易，以往只能研判做案者身分。本次警方專案小組經由分析多起案件的入侵來源IP、手法以及惡意程式等資訊，確認駭客是任職中國資安公司的工程師羅政宇，此為我方明確鎖定真實身分的首名中國駭客。

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警方表示，馬偕紀念醫院於今年二月六日遭駭客以勒索病毒攻擊，除電腦當機無法使用，對方並留言恐嚇馬偕交付贖金，駭客取贖未果後，同月廿八日在一家網路論壇，宣稱握有馬偕一六六○萬筆個資，欲以十萬元美金（約台幣三三○萬元）販售，並附上一千筆個資範本供網友查驗，證明擁有該批資料。

警方追查發現，除馬偕醫院遭駭客入侵，另有彰化基督教醫院、亞洲大學附屬醫院，亞洲大學與三家上市公司亦遭攻擊勒索，要求以虛擬貨幣付贖。據初步了解，已有二名受害者付款上百萬元。

有2受害者付款上百萬

此外，本週有精誠資訊等四家上市公司發重訊，遭到類似手法的駭客攻擊勒索，警方不排除也是羅男所為。

專案小組已依妨害電腦使用、恐嚇取財及個人資料保護法等罪將全案移送檢方偵辦，強調羅男行徑嚴重危害我國治安，發布通緝後，將嚴密注意其行蹤。

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