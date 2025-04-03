假綠能、洗錢、販毒 警破竹聯弘仁會3集團 詐財5千餘萬、洗錢近2億 押35人

警方近期連破竹聯幫弘仁會組成的假綠能投資詐騙，及洗錢、販毒等三個集團，圖為攻堅設於新竹市一處民宅的詐欺機房。（警方提供）

2025/04/03 05:30

〔記者張瑞楨、徐聖倫／綜合報導〕警政署要求全國警方強力掃黑，其中犯行囂張、為惡甚烈的竹聯幫更是重點打擊對象。警方近期連破該幫弘仁會分子組成的假綠能投資詐騙，以及洗錢、販毒等三個集團，這些犯罪集團分別詐財五千餘萬元、洗錢近兩億元，甚至吸收少年入幫犯案，警方共逮捕四十二人，有卅五人遭收押。

假綠能騙投資 3波逮捕25人

警方先於去年十一月報請台南地檢署指揮，鎖定以弘仁會要角丁姓男子為首的假綠能詐團，搜索新竹、台南兩處詐欺機房，至上月間共三波收網逮捕廿五人，查出該集團誆稱「太陽能板、光電投資穩賺不賠」詐騙民眾投資，或以可協助申辦虛擬貨幣帳戶騙取帳戶，有八十名受害人遭詐五五一五萬餘元，到案的廿五人全遭收押起訴。

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勾結跨國電信詐團 害50多人

此外，新北市刑警大隊破獲勾結跨國電信詐團的收簿洗錢集團，該集團以竹聯幫弘仁會廿五歲幹部呂冠緯為首，對外宣稱可協助設立公司行號及順利向銀行取得優惠貸款，藉此申辦及騙得公司帳戶，讓假投資詐團詐取的近兩億元洗錢至境外，還害提供帳戶的五十多位民眾全淪為詐團共犯。警方逮捕十一人，查扣一六七六萬元及保時捷豪車、百達翡麗名表等物，其中七人遭收押偵辦。

新北市警方上月底還破獲弘仁會三峽分會陳姓分會長為首的販毒集團，逮捕六人，有三人收押，查扣Ｋ他命、毒咖啡近百包、贓款四五五萬元等贓證物，並查出陳男吸收少年犯案。

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