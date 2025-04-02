鄭文燦涉貪案法官請假 審判長代理續審

2025/04/02 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內涉嫌收賄五百萬元案，桃園地檢署去年八月起訴後進入審理，桃園地方法院經抽籤組成合議庭審理，去年十月先傳出審判長江德民因病請假至退休，改由刑十四庭庭長孫立婷擔任審判長；不料全案二月完成準備程序庭、進入實質審判階段後，又傳出受命法官廖奕淳因病住院，將請長假，恐影響審理進度。

桃園地院昨透過通訊軟體媒體群組指出，鄭案受命法官廖奕淳因重病已住院多日，經桃園地院院長前往探視並了解病況，待近日取得具體醫囑之診斷證明後，將正式申請長期病假。鄭案將由刑十四庭審判長孫立婷（即原承辦審判長）實質代理，積極進行審理程序。

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鄭文燦案於二月間由受命法官廖奕淳完成準備程序庭，原本上月十八日將由合議庭首開審理庭，進行勘驗會議記錄等程序，但開庭前一週突然傳出因法官個人重大因素取消庭期，外界一度傳出法官因壓力過大住院。桃園地院昨發出新聞證實廖奕淳法官因病住院，後續將請長期病假，改由審判長實質代理。對於廖法官病況，桃園地院並未進一步說明。

據了解，全案將由審判長孫立婷與法官何信儀、黃皓彥組成合議庭進行後續審理。

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